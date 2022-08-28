才開心宣布交台灣男友　陸生網紅哭訴「被母勸分手」理由是兩岸現況

▲廖小花原本心情很好，但接了媽媽從廣東打來的電話以後，眼淚就停不下來了。（圖／翻攝廖小花YouTube）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸生網紅廖小花近日上傳新影片，在影片中開心宣布自己在台灣交了男友，但歡樂氣氛才持續沒多久，廖小花就在下一個鏡頭哭了出來，說「可能要跟大家說我要分手了！」廖小花表示，媽媽知道她交了台灣男友以後非常不支持，認為兩岸現在的環境不適合兩人長久發展下去，要她跟男友「做好朋友」就好了。

廖小花提到，媽媽從廣東打來電話，說完全無法支持她這段感情，認為女兒嫁去台灣之後，未來就很難回來了，以後都沒有什麼機會見面，甚至還說，早知道當初就不要讓女兒去台灣讀書，應該把女兒留在身邊。

廖小花指出，她的繼父大媽媽20歲，所以也很希望她未來能陪在媽媽身邊照顧，但她跟男友都不是玩玩而已，想要認真交往，也就是說，繼續在一起的話，勢必會面臨結婚的問題，「我媽媽就是跟我說，要我好好跟我男朋友溝通，說我們可以『做好朋友』。」

廖小花還說，她非常能夠理解媽媽考慮的情況，因為真的是這樣子，「我媽媽跟我講說，我如果在台灣生活，我一個人在台灣的時候，媽媽沒辦法在我身邊，還說我親爸也老了，如果我嫁去台灣的話，未來還有幾次機會能見到我親爸。」

廖小花也在影片的說明欄中特別強調，「這可能是兩岸情侶都遇到過的狀況，不是台灣的問題，也不是大陸的問題，是我們在一個不是最適合的時機相遇而已。」

看見廖小花聲淚俱下的訴說著困擾，許多網友都留言安慰，「加油，一定可以順利度過這關的。」「不要哭了，很多嫁來台灣的媳婦都過著幸福生活。」「未來重新看這段影片，你可能會笑出來，很多事情當下覺得很嚴重，但過了一陣子以後會發現其實沒什麼。」

也有人認為，廖小花的遭遇與兩岸關係沒有太大關聯，主要還是父母觀念問題，「很多父母都想把孩子綁在身邊，這種觀念不改變的話，你就算嫁去北京、上海，她也會有意見。」「這不是兩岸的問題，是遠距離戀愛的問題，你今天嫁到美國、歐洲、澳洲、印度，也同樣不可能常回家。」「父母如果能夠尊重孩子的選擇，就不會有這些問題了，沒必要用親情、孝順來綁架小孩。」