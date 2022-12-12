大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

▲《阿凡達》最新一部電影將於16日在大陸上映 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

《阿凡達2》作為大陸解封後上映的好萊塢大片，引發超高討論度，亦被業界視為「票房救星」，有預購票價甚至高達358元（人民幣，下同，約新台幣1580元）。據統計，官方消息發布後3天，《阿凡達2》預售總票房已破9000萬元（約新台幣4億元）。

據《中新經緯》報導，《阿凡達：水之道》預計於12月16日在大陸上映，平均票價比「史上最貴春節檔」還要貴32.7元。燈塔專業版數據顯示，該部電影平均票價90.3元；IMAX平均票價125.9元，IMAX票房4421萬元，占總票房超四成。

▲票價情況。（圖／中新經緯）

上海有32家電影院推出「點映」活動，票價從85元至358元不等。除上海外，北京、成都、南京、青島、蘇州等多個城市也出現了200元左右的「高價票」。

儘管票價高，但仍有部分影迷願意為之買單。燈塔專業版數據顯示，截至10日12時，《阿凡達：水之道》宣布預售3天，預售總票房破9000萬，即將成為大陸2022年預售最快破9000萬影片。

對此，北京朝陽一家電影院工作人員表示，《阿凡達：水之道》很播映時間超過了3小時，而且還是3D電影，因此票價比較高；已經有不少人來買票，但目前還有餘票，來看電影只查驗健康寶綠碼。

業內人士李成（化名）表示，「影院也要活著，阿凡達這種熱門大IP市場需求高，票價自然也水漲船高。」

華鑫證券研報認為，《阿凡達：水之道》將為大陸票房市場帶來新的增量，從影院端看，具有IP屬性的優質內容供給成為影院業績修復的核心因子之一；從觀眾角度看，2022年是不容易的一年，一部190分鐘電影體驗的新奇宇宙，也是精神需求的一次補給。

燈塔專業版數據分析師陳晉指出，有多家行業媒體上調了《阿凡達：水之道》票房預測，最終有望突破30億元，屆時大陸全國影院營業率也有望上升至70%以上。

不過，還是有部分觀眾難以接受高票價，「是阿凡達會出來餵我吃爆米花麼？」、「被電影票的價格嚇到了，看不起！」。