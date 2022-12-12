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大陸 大陸焦點 特派現場

防農村醫療崩潰！　陸下令縣醫院ICU床位須「增至4%以上」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲大陸ICU病房。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸農村地區醫療資源相對落後，為了應對解封後激增的確診病患，大陸國家衛健委11日發布通告，要求縣級三級醫院在12月底，必須實現ICU（加護病房）床位不少於總數4%的目標。

據《澎湃新聞》報導，11日發布的《依託縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案》指出，在農村地區，以縣域醫共體為載體，提升縣級醫院重症救治能力，發揮鄉鎮衛生院和村衛生室健康監測作用，最大可能降低重症率、病亡率。

該方案指出，必須在12月底前，實現ICU床位不少於總數4%，且可隨時使用的目標；同時，立即啟動除綜合ICU外，其他專科重症監護床位擴容改造的工作，參照綜合ICU標準，對其供電、供氧系統進行改造，配備呼吸機等設備，確保需要時可隨時投入重症患者醫療的救治。

該方案還要求，縣級醫院應當以綜合ICU和其他專科ICU床位總數為基數，1張ICU床位配備1名醫生和2.5至3名護士，每班次為8-12小時。

另外，在常規配置醫護人員的基礎上，增加20%至30%醫護人員做為後備力量；對專科ICU、內科、兒科、急診科醫務人員進行綜合ICU專業技術培訓，建立由重症醫學專業醫護人員和其他專科經培訓醫護人員組成的混合編組工作模式。

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