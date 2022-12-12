蘇貞昌談小三通「不管中國人搶藥就大開國門」　憂成防疫破口

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸禁止台灣酒品、飲料、水產品進口，金門立委陳玉珍，以及連江、金門準縣長今赴陸談小三通及被禁產品問題。行政院長蘇貞昌表示，如果輕率地不管疫情，也不管中國人的搶藥隨便就大開國門，那過去中國人到香港去搶藥的情況，大家都看見，那如果因此而造成疫情破口，妨礙好不容易近3年來的防疫成功，我們對於國人的健康也不能交代。

有關金門高粱酒「暫時禁止進口」大陸以及金門小三通的問題，陳玉珍12日一早搭乘台北飛廈門的直航班機，前往廈門與大陸方面有關部門直接進行溝通。她表示，小三通的重啟，或是金酒「暫時禁止進口」大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，「不能等也等不起」，經她與大陸相關涉台部門聯絡後，決定應邀親自前往大陸，坐下來面對面溝通磋商。

對此，蘇貞昌表示，防疫必須全國一致，尤其面對中國疫情再起，現在連中國人都拚命搶藥，各方面非常恐慌的應對，在此刻如何守好國人的健康，是最最要緊，如果輕率地不管疫情，也不管中國人的搶藥隨便就大開國門，那過去中國人到香港去搶藥的情況，大家都看見，那如果因此而疫情破口，妨礙好不容易近3年來的防疫成功，我們對於國人的健康也不能交代。

蘇貞昌強調，任何人都不應該以自己的立場，或自己想當然如此，就妨害了舉國一致的防疫作業，希望大家都能以國民的健康為重，以社會的安定為念，不要不知道、不明就裡，在中國自己各方面封控很嚴格的此時此刻，卻說要從我們這邊來開放，這也不是個道理。