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陳檡文提早退休符合蘇貞昌期待　羅秉成否認施壓

▲▼陳檡文提早退休符合蘇揆期待　羅秉成否認施壓。（圖／翻攝自國會直播）

▲陳椒華關注陳檡文提早退休議題。（圖／翻攝自國會直播）

記者呂晏慈／台北報導

警察大學校長陳檡文日前被時代力量前立委黃國昌爆料，曾在2017年與黑道份子林秉文進出「88會館」，明顯違反警紀，陳隨後宣布提早退休。對於陳此舉是否符合行政院長蘇貞昌的期待，兼任行政院發言人的政務委員羅秉成12日在立法院答詢時說，可以這麼說，並指陳不戀棧位置，也知所進退。

陳檡文遭爆料於2017年時，接受涉犯洗錢罪的角頭「鱸鰻」林秉文招待，前往位於台北市信義區松勤街88會館招待所，經內政部長徐國勇下令政風室徹查，認定事證屬實，因此本月8日內政部做出懲處，記陳小過1支，並勒令自行請辭，而後中央警察大學也發聲明表示，校長將提早退休。

時代力量立委陳椒華今天上午在立法院內政委員會質詢時關切，陳檡文案調查報告是否有公佈了？行政院秘書長李孟諺回應，目前已經對外公布懲處等處分，報告內容是否公開將詢問警政署；陳椒華追問，為什麼陳檡文僅被記小過？羅秉成說，這是由內政部考紀會審查，至於調查報告是否公開，由考紀會所作為，要跟內政部再了解一下。

陳椒華說，先前陳檡文在立法院應詢時態度是不會辭，但現在已請辭是否因有被施壓？羅秉成說，沒有施壓的問題，就自己所了解，陳是申請提前退休，要離開這個職位了，且自己沒有看過那份報告，行政院在知道考紀會所做的處置後，蘇貞昌的態度是，警察大學是全國警察的楷模，雖然陳校長是在過往5年前有這件事，但被考紀會認定有事實存在，也被記過了，在這種情形底下，陳校長不戀棧位置，也知所進退。

陳椒華追問，陳檡文申請提早退休的做法，是否符合蘇揆期待？羅秉成稱是說，可以這麼說。

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