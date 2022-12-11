陸禁台產品之際劉兆玄赴陸餐會　蘇貞昌：這時還示好人民看在眼裡

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，除水產品，如今酒類、飲料等部分品項也遭暫停輸入；而在此同時，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率團赴中。對此，行政院長蘇貞昌11日受訪時說，中國根本不照國際貿易規矩、WTO規範，「不僅軍機、軍艦繞台，連做生意都不照規矩，這時候還餐敘示好，人民都看在眼裡」。

在大陸禁止台灣水產品的同時，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率團赴中，8日也會見現任北京市委書記尹力，以及中國國台辦主任劉結一。對此，蘇貞昌11日上午受訪時表示，民間買賣有一定規矩，國際貿易也有一定規範，中國和世界貿易卻自己訂出一套必須經過行政流程登記方式，是行政手段干預貿易，違背WTO規範。

蘇貞昌說，中國尤其對台灣特別嚴格、特別歧視，對台灣要求這個又要求那個，政府協助業者補件3000多件，中國又全部禁止，還不通知卻以網站宣布的方式，可見中國根本不照國際貿易規矩跟WTO規範。

蘇貞昌說，對於受害的業者，政府申訴之外也會幫助相關業者循過去經驗，一定要讓他們減少損害並予以大力支持，也讓國人知道中國就這樣國家，還這樣對付台灣，「不僅軍機、軍艦繞台，連做生意都不照規矩，這時候還餐敘示好（指劉兆玄），人民都看在眼裡，希望人民團結一心、一致對外。」