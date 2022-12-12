「陸禁台產品就是要我們亂」　蘇貞昌：內部亂中國等於兼得兩利益

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸禁止台灣酒品、飲料、水產品進口，在野黨認為政府沒有作為、行政怠惰，而金門立委陳玉珍，以及連江、金門準縣長都赴陸談小三通及被禁產品。對此，行政院長蘇貞昌12日受訪時說，希望舉國一致團結對外，如果自己內部亂起來，那中國真是一次等於是兼得兩種利益，他本來就希望我們亂，所以我們千萬大家一定要團結對外。

蘇貞昌上午被問及中國大陸刻意的經濟霸凌，在野黨認為政府沒有作為，但也有人認為國民黨是砲口對內跟著唱和；另外，也被問到有關陳玉珍跟準金門、連江縣長都到廈門溝通被禁產品與小三通一事。蘇貞昌表示，過去1年多來，政府幫業者補件3000多件，在方方面面都幫業者，希望能夠突破萬難，但中國違背WTO的規範作業，唯獨對台灣特別苛刻，而作業的方式也不照規矩來，中國這樣的做法，就是刻意要用這一種政治手段、行政干預來妨害自由貿易。

另外，有關小三通，蘇貞昌表示，防疫必須全國一致，尤其面對中國疫情再起，現在連中國人都拚命搶藥，各方面非常恐慌的應對，在此刻如何守好國人的健康，是最最要緊，如果輕率地不管疫情，也不管中國人的搶藥隨便就大開國門，那過去中國人到香港去搶藥的情況，大家都看見，那如果因此而疫情破口，妨礙好不容易近3年來的防疫成功，我們對於國人的健康也不能交代。

蘇貞昌強調，任何人都不應該以自己的立場，或自己想當然如此，就妨害了舉國一致的防疫作業，希望大家都能以國民的健康為重，以社會的安定為念，不要不知道、不明就裡，在中國自己各方面封控很嚴格的此時此刻，卻說要從我們這邊來開放，這也不是個道理。