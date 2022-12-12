舅舅結婚寄喜帖！他見新娘名字震驚…曝18年前秘密：是我初戀女友

▲原PO小舅舅要結婚了。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

家人結婚是一件喜事，但沒想到竟有意外插曲。一名網友表示，舅舅近來要結婚了，沒想到他看了一眼喜帖，發現新娘的名字非常眼熟，了解之後才知道對方是自己的初戀女友，覺得相當震驚，但媽媽認為2人的事已經是過去式，不用再拘泥於先前的感情了。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他今年34歲、曾交過3個女友，近來舅舅準備要結婚，希望他可以幫忙開車，他也答應了，但仔細看了一眼喜帖之後才發現，新娘的名字竟然和他的初戀女友一模一樣。他見狀急忙詢問媽媽說，「妳知道女生幾歲嗎？」才知道對方真的是自己的前女友。

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▲原PO看舅舅的喜帖發現新娘是初戀女友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO透露，小舅舅是外公領養來的，當年因為家中沒有男丁，就從親戚家中抱回一個男孩，所以小舅舅的年紀只大他一歲。但沒想到的是，對方現在娶的新娘竟然是他的初戀女友，「當年是我甩了人家，交往一年就喜歡上同班另一個同學，還把人家吃了才甩了她」。不過媽媽得知此事後，認為都已經是過去式了，他也不禁感嘆「過那麼久了，誰會曉得18年後（初戀）會是我舅媽」。

文章曝光後掀起討論，網友紛紛留言表示「拜託不要把這件事告訴舅舅，不然女生在你們家應該會很難做人，當初都甩掉對方了，就不要再繼續糾纏了」、「你有想過小舅內心的陰暗面積嗎」、「就算是初戀又怎樣，女生決定要和舅舅在一起，就默默祝福對方就好了」、「她在報復你啊」。但也有人質疑是創作文，「創作之前能不能先想想邏輯」、「劇情不錯」、「有啦，今天算編得有比較精彩」。