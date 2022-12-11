人妻參加同學會「搶走初戀的綠茶也會去」！苦求老公做1事　遭狠拒

▲原PO想背名牌包出席同學會。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

久違的同學會不免關心彼此近況，但經常會淪為炫富、又暗自較勁的尷尬時刻，一名人妻表示，最近要參加同學會，跟老公開口提「想買名牌包」，但老公說什麼都不肯答應，而且當年搶走她初戀的女生也會出席，裝扮絕對不能輸，「太寒酸會被看不起」，發文討拍，不過網友全都不挺她。

原PO在《爆料公社APP-匿名公社》發文，「連名牌包都沒有要怎麼去同學會？」一開頭就先說自己不是愛慕虛榮的人，結婚7年來，不曾買過名牌包，也沒有亂花錢，只是因為要參加同學會，希望老公可以買個名牌包，讓她漂漂亮亮出席。

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沒想到老公卻狠狠拒絕，原PO氣炸，「我雖然是家庭主婦，但每天做家事照顧小孩，也沒常去吃外食或是叫外賣，算是有功勞也有苦勞」，而且當天搶走她初戀的綠茶也會出席，「打扮太寒酸，他也會被看不起不是嗎？」沒有好看衣服就算了，連個像樣的名牌包都沒有，「到底是要怎麼去啦？」

貼文一出，網友看不下去狂轟原PO，「沒名牌包就不能去同學會，這不叫愛慕虛榮，不然叫什麼」、「沒錢還想裝，標準的愛慕虛榮」、「覺得妳是因為搶妳初戀的人也會到，想要靠著名牌包把她比下去吧」、「名牌並不能襯托出妳的氣質，反而會變成俗氣，如果妳自帶氣質，也不需要名牌過度陪襯」。

還有網友表示，現在已經不比名牌包了，「我去同學會沒在比名牌包，是在比誰看起來年輕和漂亮，因為我們45歲了，看誰保養好，誰就厲害耶」。

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