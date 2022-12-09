看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

▲日劇《First Love初戀》由滿島光、佐藤健主演，純愛故事引發眾多觀眾共鳴，迅速登上Netflix收視冠軍。（照片／Netflix提供）

記者潘姿吟／台北報導

日劇《First Love初戀》在Netflix上線3天累積722萬小時的觀看時數，進入Netflix Top10，劇中的音樂、場景、飲食都讓全球粉絲為之瘋狂，而貫穿整劇的關鍵美食「拿坡里義大利麵」更引起不少人的好奇，但「拿坡里義大利麵」在台灣並不常見，很多人隨著神劇的熱播，很多人開始關心這項日本的飲食文化。

《First Love初戀》由滿島光、佐藤健主演，純愛故事引發許多共鳴，徹底征服了觀眾的淚腺，主題曲宇多田光的音樂〈First Love〉勾動許多6、7年級生的愛情記憶，也帶動北海道旅遊潮，而牽起男女主角悸動的「拿坡里義大利麵」，更讓人大喊《First Love初戀》後遺症：「想吃拿坡里義大利麵！」

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▲Netflix《First Love 初戀》爆紅，也帶動日式拿坡里義大利麵熱潮！（圖／記者潘姿吟攝）

BELLINI Pasta Pasta 品牌經理黃良治表示，拿坡里義大利麵（日語：ナポリタン Naporitan）與義大利拿坡里其實沒有直接的關係。這道菜對日本人來說是經典的家常菜，主要是做給小孩吃的，所以番茄醬的角色非常重要，食材選擇則是考量小朋友的喜好與容易入口，而且麵條會煮軟而非彈牙。

因為強調媽媽味，所以，各家的拿坡里義大利麵口味都略有不同，但非常大眾化又家喻戶曉，也是經典的和風洋食代表。

▲Netflix《First Love 初戀》爆紅。（照片／Netflix提供）