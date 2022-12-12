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金酒卡關「不能等也等不起」！陳玉珍剛出院無心休養　飛廈門協商

▲▼金門立委陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門立委陳玉珍12日一早赴廈門進行協商。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

針對金門高粱酒「暫時禁止進口」大陸以及金門小三通的問題，金門立委陳玉珍今（12）日一早搭乘台北飛廈門的直航班機，前往廈門與大陸方面有關部門直接進行溝通。陳玉珍表示，小三通的重啟，或是金酒「暫時禁止進口」大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，「不能等也等不起」，經她與大陸相關涉台部門聯絡後，決定應邀親自前往大陸，坐下來面對面溝通磋商。

陳玉珍提到，過去的一星期，由於身體不適，所以幾乎在醫院裡頭待好待滿，卻在出院之時，聽到金門高粱酒又因為文件登錄等問題無法銷往大陸，心中又不免擔憂起來。

金門經濟在小三通遲遲無法復航的情況下，又遇到金門高粱酒銷往大陸的市場遭阻，恐對金門整體經濟及財政稅收有重大影響。因此，她思考後與大陸相關涉台部門聯絡，決定今天一早便搭機前往廈門與相關部門進行開會協商。

陳玉珍說道，大陸方面對此次的會面也十分重視，在檢疫通關也給予相對的便利，讓她可以落地後直接與有關部門立即開會研商後即返台。

而討論的主題除金酒無法銷陸的卡關問題外，包括小三通復航後，金門人隔離的天數、需持幾天內的核酸檢測報告、過期台胞證如何換證，以及台商經小三通赴陸的隔離方式與天數等問題，都將與大陸方面有關單位一一協商。

陳玉珍表示，關於「大陸進口食品境外生產企業註冊管理規定」恐將影響金酒銷往大陸的問題，她早在去年12月底就已經注意到了，當時也在立法院緊急邀集衛福部、經濟部、財政部、陸委會官員研商，當時會議結論不但請陸委會經由兩岸協商管道了解確切原因外，也要求國庫署及食藥署協助金酒公司申請所缺的各項文件證明。

未料經過一年後，問題仍無法順利解決。她想著「人助不如自助」，因此決定親自走一趟，當面瞭解問題所在，再帶回來與台灣各部會做進一步的後續協調處理。

陳玉珍最後講到，問題還是要去面對的，與其坐在那裡乾瞪眼，不如直接行動，透過兩岸多多溝通，期能減少誤解的發生，讓攸關金門經濟發展的小三通復航及金酒銷陸問題，都能有好的結果。

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