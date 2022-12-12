台灣貨又被禁是誰的錯？　她點名兩黨嘆：還要演多久

▲中國大陸日前除禁止我國105家水產業者產品輸入外，連被金門視為經濟命脈的高粱酒也遭開鍘。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，除水產品，如今酒類、飲料等部分品項也遭暫停輸入。國民黨台北市議員游淑慧認為，每回出問題大家都在究責，但擁有權力者有錯是一定的，兩岸的執政黨這幾年簡單來說8個字「冤冤相報、神仙打架」，他們的智慧影響著全民，「傷敵一千，自損八百的劇情還要演多久？」

游淑慧指出，民進黨與共產黨在各個層面上互打嘴砲、只想讓對方不痛快，但最後受苦的就是台灣的產業界、農漁民與一般民眾。民進黨身為台灣的執政黨，不以台灣最大利益為考量，只用意識形態來治國，抗中是為了選舉、為了保黨。不惜犧牲民眾的權益，甚至台灣的安全，慢慢地，所有每個利益被政府犧牲的人，都會用選票反撲和表態怒意。

游淑慧說，另一方面共產黨覺得大陸財大氣粗，仗著龐大的市場與經濟體，動不動用緊縮進口的方式來制裁或箝制別人，短時間可能有效、對某些經濟弱勢的國家也可能有效。但生命會自己找出口，有競爭力的產品和產業會做生產調節，或尋找其他市場，就像是澳洲的紅酒，台灣的石斑。久而久之，當大家慢慢減少依賴大陸市場時，共產黨的籌碼也會日減。「擁有權力者的錯是一定的，因為是你們的作為讓人民倒霉。」

近期台灣多項食品遭大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口，根據食藥署統計，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。