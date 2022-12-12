終於商談小三通！陸大開綠色通道　陳福海、王忠銘今赴廈門

▲準金馬縣長陳福海今率團前往廈門，與當地船務公司協商重啟「小三通」。（圖／FB／陳福海）

記者任以芳／北京-廈門報導

力拚小三通春節前能開通，加上近期大陸海關「暫停進口」金酒等品牌，金門準縣長陳福海與連江縣準縣長王忠銘今（12）日率團赴廈門，國民黨金門立委陳玉珍也一同前往，與陸方協商重啟「小三通」事宜。為表誠意，大陸官方直接開「綠色通道」，陳福海一行人不用隔離，預計上午搭乘立榮上午10點班機抵達廈門後，直接與當地船務公司協商「小三通」重啟細節。

2020年1月初大陸爆發疫情後，台灣方面宣佈「小三通」停航至今快3年，影響不少台商、商務人士往返兩岸。金門準縣長陳福海、連江縣準縣長王忠銘九合一勝選當天，兩人表示上任後第一件大事，儘速恢復「小三通」，陳福海日前特地拜會陸委會主委邱太三，希望一月份左右由金門縣啟動「探親專船」。

根據金門知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者表示，兩位金馬兩位準縣長、立委陳玉珍今搭乘立榮上午10點班機飛往廈門，就是為了重啟「小三通」而來，拜會行程大約三天，預計14日搭乘廈航晚班機返台。

▲連江縣準縣長王忠銘。（圖／王忠銘臉書）

國民黨主席副主席夏立言8月赴陸，兩岸企業家台灣方面峰會理事長劉兆玄近期訪問北京都要隔離檢疫，但大陸官方這次大開「綠色通道」，陳福海一行人採取全程自費前往廈門，抵達當地只需按基本流程做核酸檢測，不用隔離「5+3」，「團進團出」從廈門高崎機場拉車到飯店，下午立刻會見當地小三通相關業者。

據了解，下午1點陳福海先會面廈門「小三通」船務公司業者，緊接著下午3點，王忠銘和馬尾「小三通」船務公司人員進行商談。陸方今日參與協商參與人員沒有官方代表，金馬準縣長也還沒上任，因此雙方定調是「民間協商」。

陳福海也趁這次機會，針對金酒被大陸海關「暫停進口」對金門影響太大，將直接向大陸官方表達這件事。希望對方給予明確改善方向，協助業者快點脫離被暫停的「黑名單」。

▲金門「水頭碼頭」做好小三通準備。（圖／編輯曹仲寧攝）

該名知情人士指出，金馬準縣長也提出一些訴求，由於台灣疫情平穩也不用隔離，但大陸疫情近期才逐步開放，未來「小三通」最大問題就是兩岸防疫機制，比如台灣民眾搭船入境廈門後，是否縮短隔離天數，簡化核酸檢測要求，廈門「五通碼頭」如何安排防疫等事宜。

「小三通」停航近三年，雙邊航班基礎配套措施、人員作業、船務安檢一直都有運行維護，隨時等待重啟。不過，廈門「五通碼頭」一個月前特地升級改造，將增添符合防疫要求的設備以及乘客防疫動線，相關硬軟體設備。

▼ 廈門客運「五通碼頭」正在改造升級 。（圖／小三通業者提供）

▲國民黨立委「金門女戰神」陳玉珍 。（圖／記者林名揚翻攝）

國民黨立委陳玉珍昨晚11日接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「這次來廈門目還是以『小三通』為主，金馬兩位準縣長非常積極推，希望有進展，目前看來機會非常大，希望順利復航。」

談到金酒等台灣食品被大陸海關「暫停進口」，陳玉珍說，「我也會反應這事情，讓大陸聽到台灣的民意。金酒一年銷售100億台幣，大陸銷售市場就佔據十分之一，至少有10多億，影響很多台商和在陸相關產業生計。」

陳玉珍也說，現在兩岸幾乎沒有溝通管道，希望蔡英文政府放下偏見，重新思考如何與對岸對話，雙方降低不必要傷害。從小三通無法通航到金酒無法輸往大陸，受到衝擊都是老百姓的生活，加上經濟大環境不景氣，真的不能再拖下去。