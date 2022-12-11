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資深媒體人曝曾勸陳時中別選　「有領導沒有力」招致敗選

319槍擊案八周年前夕，前副總統呂秀蓮邀集黃光國、楊憲宏、許信良等人，呼籲各界重啟調查。(圖／記者周佩虹攝)

▲資深媒體人楊憲宏。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，資深媒體人楊憲宏11日受訪說，他曾勸北醫「學長」陳時中不要參選台北市長，因藉由擔任防疫指揮官的虛名來選舉，不是恰當的政治倫理，不過陳仍是很好的人才，應該被放在正確的位置上，他要詢問擔任檢討小組召集人的桃園市長鄭文燦，是否因錯誤的提名政策，反而幫國民黨選上台北市長？並讚副總統賴清德參選黨魁展現責任感，讓綠營士氣全都回來了。

楊憲宏今天接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，民進黨敗選的原因是「leader without ship（有領導沒有力）」、「election without promise（有選舉沒有承諾）」，都在打一些小奸小壞、小恩小惠，他講這些是忠言逆耳，然而，面對成不了氣候、不足懼的國民黨，應該用心責備民進黨，這樣才不會害了台灣。

楊憲宏透露，早在今年6月，他就曾在接受網路直播節目訪問時公開提出，陳時中是非常好的政務官，但不適合參與台北市長選舉，因為陳時中憑藉擔任防疫指揮官每天上媒體，因此抱得虛名，且其缺乏台北市長需要的政治歷練，拿特別權力和虛名來選舉不是恰當的政治倫理，後來他接受前總統陳水扁主持的廣播節目訪問時，也勸陳時中真的不要選舉，因為他看不出民進黨有什麼錦囊妙計，可靠這樣的候選人阻止國民黨立委蔣萬安當選。

楊憲宏表示，實際上，蔣萬安今年的得票數低於2014年代表國民黨參選的連勝文，也低於陳時中與黃珊珊得票數加總，民進黨人士在2014年、2018年都支持柯文哲，為什麼今年不能支持更優秀、獲得年輕人支持的黃珊珊？他說，2018年獲得提名的姚文智慘敗，顯示民進黨有能力操作棄保，今年中央的選情指揮一定出了什麼問題，才讓蔣萬安得票不高就勝選，他要公開詢問鄭文燦：為什麼民進黨不支持黃珊珊，讓台北市出現一位女市長，最後反而幫助國民黨選上台北市長？是否是因為錯誤的提名政策，加上陳時中在遭遇「公廁宣傳片事件」後沒有自知之明、選擇急流勇退而招致敗選？

另一方面，楊憲宏強調，他認為不應該在此時苛責陳時中，因為陳時中是個人才，是民進黨陷人於不義，把人放錯位置，如同新竹市前市長林智堅也是非常好的人，民進黨應該要有勇氣用林智堅，遑論鄭文燦這麼努力、聰明的人，在其為論文便宜行事道歉後，仍值得原諒。

楊憲宏：賴清德選黨魁是「蔡賴合作」結果　不會有跛鴨問題

此外，針對賴清德上周宣布參選黨主席，並將在下周解隔後前往登記參與黨魁補選，楊憲宏樂觀看待說，明年1月的黨主席選舉，就會確定3月的總統選舉格局，賴清德是充滿熱情、責任感及判斷力都非常強的政治人物，他非常清楚自己站的位置，在這個時間點，整個民進黨都需要他，整個國際社會也非常重視未來「賴清德時代」的動向，賴透過臉書短短幾句話宣布參選後，讓綠營士氣全部回來了，「民進黨現在還有敗選的憂慮感嗎？厲害！」

楊憲宏並指，賴清德宣布參與黨魁補選，也是與總統蔡英文合作的結果，相較第一任期蔡英文選擇與自己比較像的陳建仁擔任副手，蔡在第二任期選擇與自己不同的賴清德，凸顯她非常有遠見。他評估，蔡英文在未來1年多任期內不僅不會變成「跛鴨總統」，還可以成為「蔡澤倫斯基」，仿效烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向各國發表演說，強化「台灣問題是國際問題」的論述，向國際社會傳達台灣的想法，如此一來，她天天都會是國際指標性媒體的封面故事，怎麼還會有成為「跛鴨」的問題？蔡英文、賴清德的傳承對台灣來說，是最好的一個結合。

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