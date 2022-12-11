劉世芳開轟敗選檢討放任賄選　蘇貞昌：已查辦3000件、涉案5000人

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨九合一大選大敗，檢討小組召集人鄭文燦9日邀集各縣市黨部主委召開檢討會議，立委劉世芳10日表示，這次檢討報告意外地沒有看到重點，並列出「賄選事件頻傳、上百億賭盤、輔選重北輕南及母雞選擇性幫忙」等4大缺失。對此，行政院長蘇貞昌11日表示，賄選查辦是司法檢調機關，是中立的且非常認真，從選舉以來已查獲3000多件，涉案5000多人，正在獨立查辦中，政府不能插手干預，但必定嚴以追究。

對於民進黨提出的敗選檢討報告，劉世芳表示，地方縣市黨部主委有民意、黨意基礎，下設執、評委及幹部，有話都會直說，不會到中央黨部開會只是摸摸頭，大家嘆氣一下，就說繼續往前走的。

劉世芳質疑，有沒有主委提醒中央黨部，政務官沒有協助輔選？放任賄選案件頻傳，藉由開上看50億至100億規模的賭盤、賽鴿、或是大型廟會陣頭，掩蓋買票真相而影響選舉結果，是否親綠人士大量參與？也因此綠營選票流失？

劉世芳說，有沒有主委提醒中央黨部，以往南票北補的現象，隨著重北輕南的大量輔選而選情冷，應該開出的投票率沒有開岀來？有沒有主委提出大小綠黨選前都無法有效溝通，最後兩敗俱傷？她也強調，有沒有主委主動提出，母雞（縣市長候選人）選擇性的幫忙小雞？也因此市長、議員兩敗俱傷？以上算不算茶壺內風暴？

對此，蘇貞昌11日上午受訪時，針對劉世芳提出賄選案件頻傳一事表示，賄選查辦是司法檢調機關，是中立的且非常認真，從選舉以來已經查獲3000多件，涉案5000多人，正在獨立查辦當中，政府不能插手干預，但必定嚴以追究，相關檢討應該進行都尊重，政府也自有檢討。