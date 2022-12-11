緝毒犬出動！中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

▲台中市第六警分局昨深夜前往海派酒店臨檢。（圖／第六警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局10日深夜執行「清源專案2.0」，針對轄區內酒店、遊藝場等娛樂場所加強臨檢，查獲酒駕以及失蹤人口各一件，分局長蔡元戎表示，警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，發現違法情事立即執行掃蕩，強力約制衝突及聚眾鬥毆。

台中市第六警分局轄區內有金錢豹、海派等知名酒店，也有ALTA、MUSE等夜店，另還有各式規模不等的KTV、電子遊藝場所，以及酒吧、小吃店，夜生活蓬勃發展，是台中的治安重點區域。

▲台中第六警分局轄內酒店、夜店林立。（圖／警方提供）

第六警分局執行「清源專案2.0」，動員45名警力並出動緝毒犬，前往海派酒店、MUSE夜店及菲力國王電子遊藝場等場所進行臨檢；警方在菲力國王電子遊藝場裡，發現1名李姓男子（31歲）是今年4月的通報失蹤人口，當時他正在玩遊戲機台，警方將他帶回派出所並連繫其家屬。

▲▼第六警分局出動45名警力執行「清源專案2.0」；警方在遊藝場發現1名通報失蹤人口。（圖／警方提供）

另外，第六警分局也在河南路、市政北二路口的一家KTV旁執行路檢，查獲1名陳姓男子（27歲）騎機車酒駕，酒測值超過0.25，他辯稱是吃燒酒雞，被依公共危檢罪送辦。

第六警分局表示，「清源專案2.0」計畫經統計自2022年9月迄今，偵破各類重大刑案，查獲毒品案件125件142人、槍砲案件5件6人、詐欺案件162件286人、檢肅治平目標1件7人。

蔡元戎表示，防制幫派犯罪為當前治安重點，針對轄內的黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所或可能使犯罪滋生的場所加強掃蕩，並鎖定重點危害幫派首惡聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序，以壓制幫派暴力氣焰，不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力的行為將嚴加究辦。

蔡元戎指出，警方也將展開系統性掃黑，與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。