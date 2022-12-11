北市信義區「週末夜店大臨檢」　警逮獲竊盜、毒品6犯嫌

▲信義警分局進行臨檢及擴大路檢勤務。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

為打擊黑道幫派犯罪組織及遏制重大案件，台北市信義警分局10日執行「威力掃蕩擴大臨檢」，針對轄區內大型夜店、KTV等娛樂場所，採重點式、密集式臨檢，結合取締酒駕路檢勤務，加強執法強度，以優勢警力擴大掃蕩展現執法決心，並逮獲毒品、竊盜等6名犯嫌。

為預防及遏止黑幫及毒品、槍械、街頭暴力等治安案件，提升治安觀感，信義警分局動員55名警力，針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業，及其他易滋事場所及治安顧慮路段，透過區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，達成立即反應、及時壓制、事後追究，及時消弭衝突效果。

▲警方針對夜店等場所進行臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方同時加強查緝潛藏幫派的活動據點，壓制幫派氣焰，同時針對娛樂場所業者、幹部加強宣導，約制應善盡社會責任，做到自主管理，共同防制鬥毆滋擾情事，警方在本次擴大臨檢中，共計查獲1名竊盜案犯嫌、3名通緝犯及2名毒品案犯嫌。

信義警分局呼籲，為強化擴大臨檢掃蕩，展現警察打擊犯罪決心，警方將持續檢肅掃蕩黑道幫派，並針對轄內潛藏治安隱憂、幫派堂口及依附寄生行業進行全面掃蕩，嚴密查緝非法槍械、加強查緝各類毒品犯罪，以達成徹底肅清暴力亂源，並運用第三方警政策略，阻斷經濟來源，維護治安。