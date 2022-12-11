　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒店妹排排站…金門警徹夜掃蕩特種場所！設1164支監視器維安

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門警局昨（10）日晚間9點到今日凌晨，針對酒店、KTV等特種行業場所執行威力掃蕩，還查出一起毒品案正全面查緝中。此次共動員警力50人、衛生局2人及消防局2人。警方表示，已在全縣213處治安要點已設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，能迅速鎖定不法目標，從12月至今已查獲妨害自由、聚眾鬥毆、詐欺等36件犯罪，並逮補4名通緝犯，呼籲不法分子不要心存僥倖。

▲▼金門警方掃蕩酒店。（圖／記者林明揚翻攝）

▲金門警方出動50名警力，到酒店等特種場所進行掃蕩。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

昨（10）日晚上金門縣警察局執行威力掃蕩，針對轄內不良分子易聚集的KTV、電玩店、酒店等特種行業處所，以及易群聚施用毒品或易淪為詐欺集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所逐一清查，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨檢及攔檢等勤務，實施高強度威力掃蕩，從昨晚9點開始實施直到今（11）日凌晨結束，總計動員警力50人、衛生局2人及消防局2人。

▲▼金門警方掃蕩酒店。（圖／記者林明揚翻攝）

金門警察局長廖高江表示，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，其首謀、下手實施及在場助勢之人均有刑責；如意圖供行使之用而攜帶兇器，或其他危險物品犯之，或因而導致公眾或交通往來之危險，得加重其刑至2分之1。目前警方在全縣213處治安要點已設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，近年來每當遇到滋事案件，快速反應打擊部隊均能即時鎖定目標，迅速敉平街頭暴力，壓制不法的氣焰，警方呼籲不法分子切勿心存僥倖。

金警強調，從12月至今，已查獲妨害自由2件5人、聚眾鬥毆1件11人、竊盜案1件1人、詐欺案22件61人、毒品危害防制條例案1件1人、通緝犯4人、性騷擾防治法1件1人、公共危險2件2人及傷害案6件6人，警方從五合一選舉查賄制暴及近期的打擊組織犯罪，治安維護是不間斷、持續性的工作，若發現有違法情事一定嚴加究辦、決不寬貸。

▲▼金門警方掃蕩酒店。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼金門警方掃蕩酒店。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼金門警方掃蕩酒店。（圖／記者林明揚翻攝）

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
炎亞綸突PO文「鄭重警告」：太沒品了！　點名這女星
理科太太被罵爆！　「1799元上課內容」揭密
「極區冷空氣」掃到台灣機率高！　越晚越冷恐迎寒流
葡萄牙名將不忍了！怒嗆判決：乾脆直接給阿根廷冠軍
C羅痛哭離場！　6秒辛酸影片曝
陸審查「7大不過關原因」曝！　王必勝：有去問但沒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭人氣景點礁溪龍潭湖驚見浮屍　警追查婦人落水死因

新竹尖石野溪溫泉又傳意外　釣客落水5小時遺體被尋獲

詐團黑吃黑！他買帳戶不給錢　和女友被押到摩鐵囚禁毆打

酒店妹排排站…金門警徹夜掃蕩特種場所！設1164支監視器維安

台中拾荒婦疑遭同行闖入家中毆打　滿臉鮮血送醫急救

8月才大火...苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

嘉義翁駕車暴衝撞花圃喪命！前1秒險撞掃地男...他閃死神影片曝

70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

緝毒犬出動！中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　竟找到失散20年母親

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

宜蘭人氣景點礁溪龍潭湖驚見浮屍　警追查婦人落水死因

新竹尖石野溪溫泉又傳意外　釣客落水5小時遺體被尋獲

詐團黑吃黑！他買帳戶不給錢　和女友被押到摩鐵囚禁毆打

酒店妹排排站…金門警徹夜掃蕩特種場所！設1164支監視器維安

台中拾荒婦疑遭同行闖入家中毆打　滿臉鮮血送醫急救

8月才大火...苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

嘉義翁駕車暴衝撞花圃喪命！前1秒險撞掃地男...他閃死神影片曝

70歲尪在老司機LINE群傳「1S」被抓包　送妻房產仍挨告

緝毒犬出動！中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

騎車抽菸被攔查！警1句話…他傻愣回派出所　竟找到失散20年母親

資深媒體人曝曾勸陳時中別選　「有領導沒有力」招致敗選

老公初吻前直白稱讚「妳好像綠蟋蟀」　愛雅當場冷掉

宜蘭人氣景點礁溪龍潭湖驚見浮屍　警追查婦人落水死因

大都會補強無極限　5年23億搶下千賀滉大

曾自剖離婚哈林原因　伊能靜再被問前夫庾澄慶回應了！

「TOYOTA全新跨界休旅」北美不賣了！Corolla Cross太熱銷成主因

劉樂妍赴陸6年驚曝尋死！下跪痛哭：拜託讓我得癌症　失控原因曝光

新冠疫情滿3年！南韓從「口罩之亂」擺脫陰霾　明年室內免戴口罩

炎亞綸突PO文「鄭重警告」：太沒品了！點名這女星…網一看秒懂

「陸禁台貨」是明確政治打壓？王必勝：台灣是被個別處理

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

社會熱門新聞

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

大貨車撞分隔島路牌車頭凹陷　駕駛送醫不治

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

不上床就吃慶記！　14歲女控遭性侵真相曝

21歲女車手大姐頭夢中素顏被逮

妻遭夫勒頸險死　未用全力法官輕判　

未婚夫出軌又嫖妓　嘆耗盡青春她心碎提告

三重女乾屍死因超悲哀！暖心善款湧入

自稱「砲兵後勤」訂40隻烤雞惡意棄單

Uber被超車乘客不滿下車揍人　

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍

男夜校生無照追撞竟遭指侵！　他辯天冷想取暖

汐止氣爆瞬間曝！2警消站門口「直接彈飛」

更多熱門

相關新聞

學甲警分局長展現維護治安決心

學甲警分局長展現維護治安決心

台南市學甲分局為穩定轄區治安，展現執法決心，新上任分局長劉全福，立即親自領軍連續2天實施擴大臨檢，局長方仰寧亦親臨主持勤前教育，要求貫徹警政署12月5日起實施「威力掃蕩專案」勤務。

中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

中警臨檢海派酒店、遊藝場　查獲酒駕及失蹤人口

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸

漏看後面！雙載男大生遭小巴迎面撞　1顱內出血

漏看後面！雙載男大生遭小巴迎面撞　1顱內出血

一個台灣人致各黨領袖的公開信

一個台灣人致各黨領袖的公開信

關鍵字：

金門酒店威力掃蕩

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

白癡公主咖啡廳才開10天！地主：不給租了

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

目睹C羅替補痛哭　女友嘲諷主帥

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

更多

最夯影音

更多
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面