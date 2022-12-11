酒店妹排排站…金門警徹夜掃蕩特種場所！設1164支監視器維安

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門警局昨（10）日晚間9點到今日凌晨，針對酒店、KTV等特種行業場所執行威力掃蕩，還查出一起毒品案正全面查緝中。此次共動員警力50人、衛生局2人及消防局2人。警方表示，已在全縣213處治安要點已設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，能迅速鎖定不法目標，從12月至今已查獲妨害自由、聚眾鬥毆、詐欺等36件犯罪，並逮補4名通緝犯，呼籲不法分子不要心存僥倖。

▲金門警方出動50名警力，到酒店等特種場所進行掃蕩。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

昨（10）日晚上金門縣警察局執行威力掃蕩，針對轄內不良分子易聚集的KTV、電玩店、酒店等特種行業處所，以及易群聚施用毒品或易淪為詐欺集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所逐一清查，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨檢及攔檢等勤務，實施高強度威力掃蕩，從昨晚9點開始實施直到今（11）日凌晨結束，總計動員警力50人、衛生局2人及消防局2人。

金門警察局長廖高江表示，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，其首謀、下手實施及在場助勢之人均有刑責；如意圖供行使之用而攜帶兇器，或其他危險物品犯之，或因而導致公眾或交通往來之危險，得加重其刑至2分之1。目前警方在全縣213處治安要點已設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，近年來每當遇到滋事案件，快速反應打擊部隊均能即時鎖定目標，迅速敉平街頭暴力，壓制不法的氣焰，警方呼籲不法分子切勿心存僥倖。

金警強調，從12月至今，已查獲妨害自由2件5人、聚眾鬥毆1件11人、竊盜案1件1人、詐欺案22件61人、毒品危害防制條例案1件1人、通緝犯4人、性騷擾防治法1件1人、公共危險2件2人及傷害案6件6人，警方從五合一選舉查賄制暴及近期的打擊組織犯罪，治安維護是不間斷、持續性的工作，若發現有違法情事一定嚴加究辦、決不寬貸。