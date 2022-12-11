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社會 社會焦點 保障人權

轄區夜生活大臨檢　蘆洲警分局掃蕩治安顧慮處所「逮獲5犯嫌」

▲▼蘆洲警分局進行臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲蘆洲警分局進行臨檢及擴大路檢勤務。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

為維護轄區治安，新北市蘆洲警分局10日晚間9時許，執行全國同步擴大臨檢、威力掃蕩專案，出動50多名警力，針對轄區治安熱點進行臨檢掃蕩，並在交通要道及聯外橋樑設置路檢勤務，共查獲公共危險、毒品及洗錢防制法等共5名犯嫌。

為穩定選後治安維護、掃蕩黑道幫派賴以維生的行業處所，蘆洲警分局針對轄區內KTV、卡拉OK、養生館、按摩院、棋牌社等行業處所，或其他容易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐被害人的旅館等處，進行巡邏及實施臨（攔）檢等攻勢勤務。

警方同時在轄區內重要聯外道路及銜接三重、淡水、新莊等交通要道及聯外橋梁，執行區域聯防擴大路檢勤務，透過對外封鎖、對內掃蕩的方式，遏止各類暴力滋事達到「淨化選後治安環境穩定」。經統計，警方在專案中共查獲1名公共危險通緝犯、2名毒品犯嫌、1名毒品通緝犯及1名洗錢防制法通緝犯。

▲▼蘆洲警分局進行臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方針對KTV等地點進行臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

蘆洲警分局分局長張國哲表示，為穩定社會治安環境，掃蕩黑道幫派、打擊詐騙集團及查緝槍械毒品為警察工作的重點，蘆洲警分局將不定期持續針對特定處所，執行掃蕩臨檢等強勢作為，同時呼籲，民眾如有發現不法情事，歡迎隨時撥打「110」報案專線，或就近至警察機關提供犯罪情資以利查辦，警民合作共同維護治安。

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