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荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會　南紡廣場療癒登場

▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）10日在台南的首場音樂會，音樂會時間還沒開始，早早就有民眾在南紡廣場的舞台前卡位，一邊看著中華醫事科技大學同學勁歌熱舞的表演；一邊等候馬丁的到來，市長黃偉哲也特別到場致詞，歡迎馬丁來到台南。

▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，荷蘭昨天輸掉了世界杯，讓馬丁先生的心情有點受到影響，希望今天在南紡廣場的第一場演唱會，台南市民的熱情能讓馬丁先生心情恢復，馬丁先生也說回到台南就像回到家一樣，希望市民與外地朋友都能前來聆聽馬丁的歌聲，感受歌聲的療癒。

▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的音樂會當馬丁先生一首「You raise me up」的歌聲響起，讓現場觀眾聽得如癡如醉，也有許多有故事的民眾眼中泛起淚光，更有許多民眾拿起手機錄影想要將這天籟美聲永遠留存。

▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次馬丁來訪台南有多場表演，除今日12/10於南紡購物中心舉辦首場演唱會，12/11、12/18於新營文化中心廣場均有演出，另外也將參與12/17於鹽水月之美術館特展點燈，12/24也會在市府西側廣場的耶誕演唱會上演出。

▲荷蘭好聲音冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在台南的首場音樂會，在南紡廣場登場，市長黃偉哲致詞歡迎馬丁來到台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

荷蘭美聲馬丁賀肯斯後續演出場次：
12月11日 18:30 台南聖誕燈節 新營文化中心廣場
12月17日 18:00 「漫月美行動 」 鹽水月之美術館
12月18日 16:00 南瀛耶誕音樂會 新營文化中心廣場
12月24日 19:00 搖滾耶誕演唱會 永華市政中心西側廣場

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