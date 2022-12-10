　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

回饋地方不忘本！　南紡購物中心董座捐760萬元慰問弱勢

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為幫助故鄉鄉親安心過冬，10日南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，秉持飲水思源的精神，一早便回到故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，當日共發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠，也讓侯永都基金會今年在故鄉二重港的慈善捐助金額達到1695萬元。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10日早上10時，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會在北門區二重港仁安宮舉辦連續第12年的冬令慰問活動，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和、將軍區區長洪聰發、北門區文山里里長李英信等人攜手關懷故鄉鄉親，叮嚀長輩注意保暖並保重身體，受到大批民眾熱情歡迎。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯博明表示，這是侯永都基金會第12年在大北門區發放冬令慰問金，今年發放金額近760萬元，相較去年的增加了約200萬元;因通貨膨脹、物價上漲，今年平均每人發放約3000元，相較去年平均增加約1000元，合計有2410人受惠。適逢冬季，大家要更關心身旁孤苦的老人、身心障礙人士，即便是疫情以來的這3年，我們仍堅持舉辦冬令慰問活動，希望愛心不間斷，也期待更多企業投身公益並回饋故鄉，讓弱勢朋友得到更好的照顧。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，冬令慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，合計共發出近760萬元，共有2410人受惠。自2011年起，侯永都基金會每年12月都會在故鄉北門區二重港舉辦冬令慰問活動，12年來，基金會已發放冬令慰問金5065萬元，受益人數高達21029人次，多年來發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍，增加發放人數及金額。基金會平時也進行急難救助，歷年累計金額約1282萬元，受益人數約1342人次。

侯永都基金會平日也在故鄉積極投入公益活動，2022年前10月已發放平常急難救助金122萬元，計有114人次受惠；春秋兩季花費約14萬元發放平安米，端午節及重陽節則發放10萬元敬老金；基金會平時熱心照顧故鄉孩童，今年已捐助北門區文山國小雨利館經費160萬元、兒童福利金30萬元，以及北門國小中央廚房經費100萬元；此外，今年也捐出500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務。

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛人間，基金會自1989年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達2億6千萬元，期間也捐給慈善社福單位共29部車輛，獲益人士頗為眾多。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
下周冷空氣強襲！「急凍12度」最冷時間點出爐
世足最新預測！「葡萄牙大戰摩洛哥」分析數據曝光
男肛門痛飄異味！　醫示警：不治療恐敗血症
爸墓地銀爐被貼「詭異紙人」　內行驚曝恐怖作用
妹子和哥哥住…回家「秒脫內衣」激凸！　男友1句話惹眾怒
30歲人妻「坦承一夜情」　遭舉重壯夫勒頸險死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電屏東區處歌聲傳愛　歲末送暖小兒痲痺症病童

台南做工行善團修繕趕工　助弱溫暖好過冬

回饋地方不忘本！　南紡購物中心董座捐760萬元慰問弱勢

俊逸歲末有愛寒冬送暖　社造派對復古登場

台東「部落節電同樂會」金峰登場　歡迎民眾參與原民節電智慧

肌力大挑戰防災知識連連看　南消二大防災園遊會創新宣導

梨山蜜蘋果快閃「梅庭X北投市集」　營造「甜蜜和蘋」幸福時光

台中南門橋兩側今年5人意外死亡　地方盼盡速辦路祭安民心

台東光祭新作品現身　70萬顆LED光矩陣登場

桃園國中生借住同學家深夜未歸　警調監視器迅速尋獲

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

台電屏東區處歌聲傳愛　歲末送暖小兒痲痺症病童

台南做工行善團修繕趕工　助弱溫暖好過冬

回饋地方不忘本！　南紡購物中心董座捐760萬元慰問弱勢

俊逸歲末有愛寒冬送暖　社造派對復古登場

台東「部落節電同樂會」金峰登場　歡迎民眾參與原民節電智慧

肌力大挑戰防災知識連連看　南消二大防災園遊會創新宣導

梨山蜜蘋果快閃「梅庭X北投市集」　營造「甜蜜和蘋」幸福時光

台中南門橋兩側今年5人意外死亡　地方盼盡速辦路祭安民心

台東光祭新作品現身　70萬顆LED光矩陣登場

桃園國中生借住同學家深夜未歸　警調監視器迅速尋獲

交流跨海峽　利民三十載

台電屏東區處歌聲傳愛　歲末送暖小兒痲痺症病童

嘉義男不爽挨告選罷法！半夜衝服務處拍門叫囂　議員：追究到底

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

酒類飲料也遭禁！王必勝曝台灣註冊期限硬被提早　中方處事難依常理

豬肋排、肋眼牛排吃到飽！西門町飯店周五晚餐限定　千元就吃得到

林輝瑝赴陸選秀慘被網路霸凌　一滑上千則留言全罵他

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

天選之人！命理師曝12星座「尾牙抽中大獎秘訣」　1招數錢到手軟

正妹拒來往…恐怖網友暴走　連2天爬窗進屋硬脫褲：爽完讓妳死

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

地方熱門新聞

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施

南消防火宣導前進啟聰學校

台灣黑熊遭殘殺藏冰箱！男20萬交保

一夜連破槍、毒色情成果豐碩

翁迷途陷新化山區白堊土丘　警救援

邀企業勞工加入國民法官　彰化地院受認同

林依婷護送13尊神明回廟安座

全台唯一可輸陸水產品　食品董座：平常心

2022高山茶都嘉義茶博會12/10登場

台中南門橋兩側死亡意外頻傳　地方盼辦路祭

不容黑道恣意作亂　屏縣警局長親率隊威力掃蕩

近4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

南消二大防災園遊會創新宣導

更多熱門

相關新聞

堅持煮飯送弱勢　新北千歲婆媽便當團喜獲獎

堅持煮飯送弱勢　新北千歲婆媽便當團喜獲獎

社會處處是溫暖，為感謝新北市社福團隊長期投入社會福利服務，新北市副市長劉和然於8日上午頒獎表揚今年度社福暨綜合類志工團隊，共有24個團隊獲獎，其中林口區東南社區發展協會則成立「婆婆媽媽便當團」，平均70歲的千歲超高齡志工，定期煮飯菜給獨居長者和低收身障者食用，獲得特色獎。

買精品堅持一原則不當「精緻窮」

買精品堅持一原則不當「精緻窮」

從心理學看瘋狂購物

從心理學看瘋狂購物

生活中找不到快樂而瘋狂購物

生活中找不到快樂而瘋狂購物

Standard Products台首店12月開

Standard Products台首店12月開

關鍵字：

不忘本南紡購物慰問弱勢

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面