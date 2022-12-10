回饋地方不忘本！　南紡購物中心董座捐760萬元慰問弱勢

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在二重港仁安宮發放冬令慰問金，發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為幫助故鄉鄉親安心過冬，10日南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，秉持飲水思源的精神，一早便回到故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，當日共發出近760萬元慰問金，合計有2410人受惠，也讓侯永都基金會今年在故鄉二重港的慈善捐助金額達到1695萬元。

10日早上10時，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會在北門區二重港仁安宮舉辦連續第12年的冬令慰問活動，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和、將軍區區長洪聰發、北門區文山里里長李英信等人攜手關懷故鄉鄉親，叮嚀長輩注意保暖並保重身體，受到大批民眾熱情歡迎。

侯博明表示，這是侯永都基金會第12年在大北門區發放冬令慰問金，今年發放金額近760萬元，相較去年的增加了約200萬元;因通貨膨脹、物價上漲，今年平均每人發放約3000元，相較去年平均增加約1000元，合計有2410人受惠。適逢冬季，大家要更關心身旁孤苦的老人、身心障礙人士，即便是疫情以來的這3年，我們仍堅持舉辦冬令慰問活動，希望愛心不間斷，也期待更多企業投身公益並回饋故鄉，讓弱勢朋友得到更好的照顧。

侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，冬令慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，合計共發出近760萬元，共有2410人受惠。自2011年起，侯永都基金會每年12月都會在故鄉北門區二重港舉辦冬令慰問活動，12年來，基金會已發放冬令慰問金5065萬元，受益人數高達21029人次，多年來發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍，增加發放人數及金額。基金會平時也進行急難救助，歷年累計金額約1282萬元，受益人數約1342人次。

侯永都基金會平日也在故鄉積極投入公益活動，2022年前10月已發放平常急難救助金122萬元，計有114人次受惠；春秋兩季花費約14萬元發放平安米，端午節及重陽節則發放10萬元敬老金；基金會平時熱心照顧故鄉孩童，今年已捐助北門區文山國小雨利館經費160萬元、兒童福利金30萬元，以及北門國小中央廚房經費100萬元；此外，今年也捐出500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛人間，基金會自1989年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達2億6千萬元，期間也捐給慈善社福單位共29部車輛，獲益人士頗為眾多。