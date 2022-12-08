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天使心家族「20周年慈善音樂會」　民歌手攜手愛奇兒家庭場面溫馨

▲天使心家族「20周年慈善音樂會」。（圖／天使心家族提供）

▲「天使心家族」12/7於國父紀念館舉辦20周年慈善音樂會。（圖／天使心家族提供，下同）

生活中心／綜合報導

由天使心家族基金會舉辦的20周年「慈善音樂會」圓滿落幕，現場2000多個觀賞座位幾乎全滿，在溫馨美好的氛圍下，聆聽民歌手施孝榮、殷正洋、古典大師蘇顯達攜手愛奇兒家庭帶來的美好音樂，回顧一路走來有歡笑有淚水的20年回憶，在音樂會接近尾聲時，全場觀眾打開手電筒一起大合唱，在歌聲中為下個20年加油，相當感人！

▲天使心家族「20周年慈善音樂會」。（圖／天使心家族提供）

▲民歌手領軍愛奇兒合唱團，場面相當溫馨。

有別於其他音樂會，這場音樂會讓觀眾邊享受美妙樂音，邊觀看天使心家族創辦人與愛奇兒家長、手足分享的動人故事，台上台下不約而同悄悄拭淚，除了感動愛奇兒爸媽的努力付出，也看到身心障礙孩子因家長與手足的接納與理解，全家擁有喜樂與盼望，也落實了天使心家族的願景「父母先走出來，孩子才有希望」！

▲天使心家族「20周年慈善音樂會」。（圖／天使心家族提供）

▲天使家族介仲爸爸和紫萱。

節目主持人，本身也是愛奇兒的爸爸介仲感性地說，「自從參與天使心家族後，從害怕被別人知道家中有愛奇兒，到慢慢轉化為看重孩子本身的價值，不僅深深改變了自己的心境，也讓孩子感覺到自己是被愛、寶貴的」；另一對愛奇兒家長志強與藝娟也感恩分享，「天使心家族提供了一個愛的園地，讓眾多有類似境遇的父母、手足聚在一起，不僅幫助彼此溫暖了心，更重要的是讓家庭氣氛不再像過去那樣憂鬱緊張，也能活出喜樂與光明」。

▲天使心家族「20周年慈善音樂會」。（圖／天使心家族提供）

▲蘇顯達激昂演奏出Vittorio Monti經典的查爾達斯舞曲。

動人的故事交揉著悠揚琴音，讓整整兩小時的音樂會全無冷場，由小提琴家蘇顯達、大提琴家陳世霖和鋼琴家方怡婷組成的「天使心鋼琴三重奏」演繹出一首首動人曲目，尤其蘇顯達激昂演奏出Vittorio Monti經典的查爾達斯舞曲，更引來全場熱烈的掌聲。

▲天使心家族「20周年慈善音樂會」。（圖／天使心家族提供）

▲蘇顯達、陳世霖和方怡婷組成的「天使心三重奏」演繹動人曲目。

而音樂會後半部壓軸呈現三金歌王殷正洋以及民歌王子施孝榮民歌組曲，兩人真摯的歌聲搭配活潑的互動，以好幾首琅琅上口的經典民歌〈歸人沙城〉、〈如果〉、〈秋蟬〉帶起全場高潮、安可歌曲加碼不斷。殷正洋與施孝榮接受採訪時表示，他們深知藝人的影響力，因此希望號召更多人將愛心化為助力幫助愛奇兒家庭。施孝榮強調自己也身為父親，非常能體會為人父母的心情，除了期盼愛奇兒能在愛中成長，也希望藉由歌聲盡一份心力，帶給愛奇兒家庭實質的幫助。

▲天使心家族「20周年慈善音樂會」。（圖／天使心家族提供）

▲現場2000多個觀賞座位幾乎全滿。

創辦人林照程、蕭雅雯特別分享，天使心家族要從服務父母手足延伸展開「全家庭式」服務，將基金會發展面向擴及至成年愛奇兒日間照顧。目前已著手打造文山區全新據點結合身心靈照護，期許在未來以「旗艦」模組化方式於不同社區複製下去，讓祝福如蒲公英般擴散飛揚！

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