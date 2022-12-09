文化大學60週年校慶音樂會　數百位校友齊聚享受視聽藝術

▲文化大學60週年校慶音樂會，在高雄衛武營國家藝術中心音樂廳演出。（圖／文化大學提供，下同）



生活中心／綜合報導

慶祝創校60週年，中國文化大學舉辦《振衣千仞岡：中國文化大學60週年校慶音樂會》，由高雄校友會黃良華會長贊助合作，在高雄衛武營國家藝術中心音樂廳演出，文化大學藝術學院動員全院各系所優秀師生，為高雄校友及鄉親呈現多元視聽藝術，文化大學校長王子奇也帶領文大師生，與校友總會、傑出校友聯誼會等數百位校友齊聚高雄。

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▲文化大學藝術學院動員了全院各系所優秀師生，為高雄校友及鄉親呈現多元視聽藝術。



《振衣千仞岡：中國文化大學60週年校慶音樂會》演出曲目，包括東西方音樂經典如《展覽會之畫》、《絲綢之路》等，尤為特別的是委託金曲獎最佳作曲人、文化大學傑出校友李哲藝，為母校量身打造的全新創作《華岡萬里流》，結合國、西樂團，創造獨一無二的演出體驗，精彩非凡。

▲文化大學校長王子奇(左1)、文化高雄校友會黃良華會長(左2)、文化董事會彭誠浩董事(左3)、文化校友總會李傳偉副理事長(左4)均前往致賀。



校長指出，黃良華會長也獲選為文化傑出校友聯誼會會長，文化大學校長王子奇12/8專程至高雄國賓飯店頒發當選贈書，文化董事會彭誠浩董事與校友總會副理事長李傳偉等傑出校友均前往致賀，數百位校友齊聚高雄，更為文大六十創校音樂會，凝聚華岡大團結氣勢。

▲文化大學王子奇校長(左)，頒發傑出校友會長當選證書給黃良華會長(右)。

文大藝術學院以展演領導教學，培育出無數優秀的人才，這場音樂會堪稱是累積60年的教學展演能量，融合東西方表演藝術之精髓，以嶄新的藝術文化特色賦予傳承創新的方式，將美妙的樂動及一甲子的感動注入高雄衛武營，深耕藝術文化的價值。

▲演出內容從傳統到現代、東西方音樂經典皆有。



此次演出內容從傳統到現代、東方到西方、舞蹈及影像，充滿時尚而富創意，突破制式音樂表演時空場域和思維。舞臺上並有藝術學院院長親自操刀、特為校慶音樂會設計祥雲造型的三面立體螢幕，配合曲目意境投射專人製作的多媒體視效及本校新傳學院及理學院老師們實景拍攝的陽明山美景，賦予現場觀眾全新的多元藝術體驗與臨場感。