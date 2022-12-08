毒販赤腳逃跑致腳底多處受傷　女警追緝束手就擒！

▲台南市警永康分局大橋派出所警員張瑞麟、黃于欣，攔闖紅燈機車，逮捕2嫌，起獲K他命毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局大橋派出所警員張瑞麟、黃于欣，7日上午行經大橋一街與東橋一路口，見一輛機車闖紅燈，上前攔查時該車卻拒檢逃逸，並逃至路旁一處空地，駕駛及乘客2人棄車逃逸，但仍被員警逮捕，共計查獲毒品愷他命4包及摻有第三級毒品 BK-MDMA 混和咖啡包38包，重103公克，全案依毒品罪嫌送辦。

永康分局大橋派出所，在12月7日上午，執行巡邏勤務時，見一輛機車闖紅燈，在上前攔查時，該車不但未停車受檢，還逃逸騎進死巷，在眼見無路可逃，進而棄車往雜草叢生的空地逃跑，20多歲宋姓女乘客，因體力不支，被女警黃于欣追上，女警甩出警棍大聲喝斥，宋女立即束手就擒，當場查獲毒品愷他命4包。

隨後，員警接獲民眾舉報，指稱方才所追捕的另名男性駕駛，已返回車輛停放處，員警立即折返現場，當場發現20餘歲顏姓男駕駛坐在機車上，正要發動車輛時，顏男見警趕至，嚇得不知所措，依照員警指示，高舉雙手、趴在地上，在機車置物箱內查獲毒品咖啡混合包38包，一併依法帶返派出所查辦。

大橋派出所表示，2嫌正欲騎車去找朋友，被載的宋姓女嫌因攜帶毒品，心虛要求顏男盡快驅車，不料卻弄巧成拙，闖紅燈引起員警注意。2人在空地棄車逃跑之際，足部都僅穿著「人」字拖鞋，顏男以跳大排水溝方式躲避查緝，宋女亦因在草叢內奔跑，致倆人均腳部多處擦挫傷。2人年紀輕輕就染上毒品，以吸食毒品來減輕壓力，但卻減輕不了該付出的代價。

永康分局長甘炎民表示，新興合成毒品因價格便宜，主要販售對象為青少年及學生，且吸食者無懼於行政處罰，以致單靠查緝來防堵新興毒品成效不彰，最好的毒品犯罪預防就是民眾勇敢拒絕毒害，向毒品說「不」，同時呼籲毒品對人體危害甚大，珍懂生命，請遠離毒品，也提醒勿心存僥倖、以身試法。