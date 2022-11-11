新北歡樂耶誕城開城啦！「台版行動DJ警察」登場　謹慎防踩踏

▲▼ 預防踐踏意外，新北警出動女警及警犬隊維護秩序 。（圖／警察局提供）

記者戴上容／新北報導

南韓梨泰院踩踏事故讓舉世震驚與哀悼，今天開始登場的2022新北歡樂耶誕城，是事件發生後國內首場大型活動，也格外引起注目！新北市政府警察局投入大批警力維安及防踩踏，警察局更將國外DJ警察的觀念引入，由婦幼隊及少年隊成立「行動DJ警察」，在人潮最多的竹筍區連通道疏導人群，女警悅耳甜美的聲音也形成另類嬌點！



新北市府觀光旅遊局表示，邁入第12年的「新北歡樂耶誕城」，從今晚到明年1月2日開城，活動時間為史上最長的53天，活動區域涵蓋市民廣場、板橋車站的站前廣場、萬坪公園和府中商圈等地，並舉辦白色派對、耶誕演唱會等一連串精彩的系列活動。

今年集結Disney+六大超人氣品牌陣容，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，並將府中商圈規劃為充滿創新科技感與美學內涵的主題燈區，以國家地理為主題打造Iceberg、北極熊、雪國耶誕、北極海等4大特色裝置，吸引許多民眾一下班就趕來現場拍照打卡。



新北市警局為了執行2022歡樂耶誕城的維安工作，特別分析韓國梨泰院事件發生原因，並參考日本東京澀谷日前舉辦活動造成大批民眾湧入，日本警視廳慎防意外發生，在大街小巷都加派警力，還有「DJ警察」，爬到警車頂點，從高處用大聲公引導人潮疏散的經驗。

這次歡樂耶誕城特別改良成為「台版行動DJ警察」，由於耶誕城活動會場無法像日本澀谷將大型警車停放在會場中央，因此特別針對會場人潮最容易發生危險的竹筍區下方及連通道，由婦幼警察隊跟少年警察隊成立「行動DJ警察」，提醒民眾上下樓梯不要推擠，更要注意身邊財物。



「歡迎來到歡樂耶誕城，注意左右好路程。有序等待，彼此關愛；你若插隊，絕不厚愛。」悅耳甜美的聲音，就是這群婦幼隊的女警花所想出來的台詞，穿戴整齊制服，肩膀上還配著肩燈，女警們不喊苦，她們活潑可愛及極具親民的舉動，也吸引許多民眾要求拍照。



新北市警局長黃宗仁說，這次歡樂耶誕城，警察局要竭盡所能讓所有來參加的民眾都能絕對安全，也請民眾配合警察同仁的指引，不要有推擠的動作發生，希望所有市民都能在耶誕城玩得開心，留下一個最美好的回憶!