英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

▲英國女警值勤時拍攝性愛影片被長官揭發。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

英國約克郡克利夫蘭（Cleveland）的40歲女警奧格登（Clare Ogden）在值勤時，穿著警察制服在廁所進行自慰等性行為，還拿手機拍下來傳給伴侶。後來，有上級懷疑她從警局電腦複製公務資料到個人手機，沒想到，長官沒收手機後意外看到「制服18禁」影片。儘管奧格登已於6月自行辭職，但調查仍在進行中。

▲英國女警官奧格登（Clare Ogden）穿著制服在警局廁所拍攝自慰影片，已自行請辭接受調查。（圖／翻攝自TikTok、推特）

根據《每日郵報》報導，代表克利夫蘭警方立案的律師雷摩根（Mark Ley-Morgan）在近日一場聽證會上指出，奧格登於新冠疫情大流行期間作為一名值班女警，在警察局廁所裡拍攝了3段私密影片，內容包含自慰畫面，且當時還穿著警察制服。奧格登在聽證會中為自己辯護稱，只有1段影片與性愛有關，當時自己可能是在午休，上廁所時一時衝動做出錯誤決定。

雷摩根則表示，這代表她承認了嚴重不當行為，其中一段影像明顯帶有性色彩，而關於午休的推拖之詞也不正確，因為在雷德卡警察局（Redcar Police Station）值班的警官並沒有所謂1小時午休時間，每個值班區間都是屬於勤務的一部分，也都有計算在薪水內。他說，此事已損及警察形象，即使是在疫情期間發生也無法減輕其嚴重性。

▲奧格登過去也曾在個人TikTok上傳在警局拍攝的跳舞短片。（圖／翻攝自TikTok）

報導指出，事件會被揭穿是因為，警局上級懷疑奧格登將公務資料非法轉移至私人設備，而沒收了她的手機。結果不僅發現她拍攝的私密片，還找到手機裡有72張警方電腦系統截圖、證物袋與犯罪現場的照片，其中34張屬於涉及個資與治安機密等最嚴重紅色等級，她甚至曾將部分圖片轉傳給其他人。她堅稱，自己是透過WhatsApp加密傳送，且對方也是警察，但她拒絕透露對方身分。

雷摩根說，她會宣稱要保護另一名警察的唯一原因是，「這名同事有責任檢舉她的不當行為。」聽證會的調查程序目前仍在進行中。報導補充，此前，同樣來自克利夫蘭警察單位的男警官路易斯（Matthew Lewis）值勤時與另一名女同事發生口交行為，還在警局大樓「享受」很長一段時間，被揭發後他已被解雇。

Female cop in uniform filmed sex video while on duty at police station | The Sun https://t.co/CZwyHYHjsA — Police Inspectors (@PoliceInspForum) November 2, 2022

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