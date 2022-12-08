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吳怡農拋「松機遷建」　王鴻薇提3點批：紙上談兵、空話連連！

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲王鴻薇於臉書說明松山機場遷建的議題為何會淪為紙上談兵。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農今（8）日上午舉行首場政策發表會，拋出「松山機場遷建」等議題，表示立法委員候選人最適合談這個議題，「我們需要的立法委員，是願意為大家面對長期系統性的問題的立法委員，不需要愛吵架、整天只攻擊別人的立法委員。」對此，對手國民黨立委參選人王鴻薇也在臉書提出對此議題的觀點。

王鴻薇表示，松山機場遷建是個老議題，因為太多候選人提過卻不了了之，她認為，很多人說松山機場遷建是空話、假議題，這是因為很多政治人物在選舉時高談闊論，選後不聞不問，「最後松山機場遷建都淪為紙上談兵」，她提到，歷屆台北市長選舉，從2002年李應元、2006年謝長廷、2018年姚文智，到今年黃珊珊都提過，但都無疾而終。以致民進黨台北市長候選人陳時中面對黃珊珊的建議時，直接說「選舉時拋出都是操作遠大於市政建設」。

王鴻薇提出，談松山機場遷建，必須先有三個成熟的前提。第一，「解決首都和機場間交通」，目前這個前提比較成熟，機捷直達車自台北車站至桃園國際機場第一航廈需35分鐘，至第二航廈需39分鐘，如果要更解決交通問題，可以在松山設CHECK—IN櫃台和掛行李，讓旅客輕鬆往返台北和桃機之間；第二，「桃機第三跑道必須如期完成」，桃園機場捷運第三跑道如果無法完工，無法產生運量替代，但是目前第三航道完工期程，政府表示「力拚」2030盡速完工，但依照台灣施工進度來看，延宕工程幾乎是家常便飯，以這樣的前提做政見，風險太高。再來，針對做為台灣最大的遷建開發，桃園航空城出現進度延宕問題，依預算來看，252億元預算目前執行23.89％，航空城進度也是一個風險。

王鴻薇表示第三個前提為松山機場遷建當然是中央政策，「如果中央無心無力，地方喊破喉嚨也沒用。」她指出，而且古怪的是，過去民進黨所推出的多位市長候選人提出了松山機場遷建，但是蔡政府執政超過六年，從未提過具體規劃方案，就是連八字都沒一撇，難免就讓人懷疑，民進黨的候選人再高喊松山機場遷建，「真的只是再一次淪為紙上談兵，空話連連！」

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吳怡農王鴻薇松山機場遷建政見立委補選

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