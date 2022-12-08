誰來搶救怡農大兵？　游盈隆曝民進黨最大問題：只有「精靈」能救

▲游盈隆於臉書發文點出民進黨目前最嚴重的問題，「黨內從政黨員躺平，寒蟬效應深重。」（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選選戰開打，台灣民意基金會董事長游盈隆8日就以「當歲月靜好，誰來搶救怡農大兵？」為題發文，點出民進黨最大的問題之一就是「黨內從政黨員躺平，寒蟬效應深重」，直言「躺平，成為從政黨員的默契，這是執政黨的末日現象嗎？」

游盈隆指出，內政部長徐國勇選後請辭獲准，被形容是開第一槍，但以身體健康因素低調請辭，讓整個請辭的意義變的模糊，甚至有點蒼白，但無論如何，徐國勇的請辭還是有勇氣、值得稱讚的。他也提到，相形之下，吳怡農的表現更令人激賞，吳怡農獲徵召投入立委補選的第一時間，公開表明黨必須正視初選機制崩壞和染黑問題，等於是砲打司令部，「這在2008年以前的民進黨是稀鬆平常，在目前的氛圍中根本形同造反。」

但游盈隆也質疑，黨內有多少人膽敢出來聲援吳怡農？照理說昔日學運領袖林飛帆應該聲援吳怡農才對，但林飛帆沒有這麼做，遑論黨內其他人，「歲月靜好，大家好官我自為之，大家有志一同都保持緘默。」他點出吳怡農現在選情看來很辛苦，有兩個原因，第一，因為吳怡農砲打黨中央，可能失去黨中央奧援，赤手空拳打黑道，可能被亂槍打死，最糟糕的是，黨內同志過慣歲月靜好的日子，沒什麼動力去幫他；第二，對手國民黨參選人王鴻薇不是省油的燈，王鴻薇此番藉著捅出林智堅論文門案立下奇功，聲名大噪，成為藍營新戰神，加上蔣萬安剛拿下台北市，藍營士氣大振，鑼鼓喧天，形勢一片大好。

「但吳怡農會這樣就被打趴在地嗎？」游盈隆認為有可能，但在一個情況下吳怡農也可能轉危為安，那就是當「精靈」出現的時候，因為吳怡農敢說真話，膽敢砲打民進黨權力核心，必將贏得廣大正綠選民的心，2022沒出來投票的正綠選民就是「精靈」。他指出「搶救怡農大兵」注定是這次立委補選的戲碼，未來好戲連連，不管結果怎樣，過程勢必精彩。

游盈隆最後表示，當廣大黨員和支持者憂心忡忡，等待民進黨中央迅速確實回應史上最大敗選的時候，黨中央到現在還在打哈哈，迄今沒有做出任何有意義的回應，各級從政黨員躺平已經很不負責任，黨遭遇地方選舉史上最大挫敗和災難，連黨中央也躺平，這才是最嚴重的問題。