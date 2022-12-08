王鴻薇主張核二延役引熱議　侯友宜：中央快處理核廢料

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／新北報導

台北市第三選區立委補選開跑，國民黨候選人王鴻薇主張支持核二廠、核三廠延役，卻遭民進黨候選人吳怡農反問「有和侯友宜談過這件事嗎？」對此，新北市長侯友宜表示，核安一直是他非常重視的，尤其核廢料擺了很久，中央遲遲都沒有動作，呼籲中央快處理核廢料。

國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人王鴻薇日前拋出核二、核三廠延役，對此，民進黨參選人吳怡農8日受訪說，他的立場和國民黨籍的新北市長侯友宜一樣，如果沒有辦法解決核廢料的問題，就沒有辦法好好的來討論核電。

吳怡農今天上午舉行首場政策發表記者會，媒體關注核二、核三廠延役議題，吳怡農說，如果核廢料沒有辦法處理，那就沒有核電，他的立場和侯友宜的立場是一樣的，如果沒有辦法解決核廢料的問題，就沒有辦法好好的來討論核電。他更直接點名王鴻薇「侯友宜的立場不需要考量嗎？」。

侯友宜今（8）日視察佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場統包工程，媒體問到王鴻薇主張核二、核三應該要延役，吳怡農特別來點名說是不是有問過侯的看法？

侯友宜表示，他對核安非常非常的重視，之前他也擔任過核安監督委員會的召集人，因此，用最嚴格的方式把關核安是當前最重要的事情，尤其核廢料擺了很久，中央遲遲都沒有動作，希望中央也要考慮核廢料，趕快來處理，這是新北市人的期待。

