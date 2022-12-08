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吳怡農拋2030「松機遷建」　國民黨：是否先問蔡英文為何跳票？

▲▼吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農今（8）日拋出2030年桃機第三跑道完成後遷建松山機場，原址興建公園等政見，國民黨文傳會副主委林家興表示，2015年時任立委姚文智就曾代表民進黨總統參選人蔡英文宣示，「希望2020年底能讓松山機場遷移」，結果雖然蔡英文勝選，松山機場卻毫無遷移規劃，吳怡農是否應該先問問蔡英文為什麼松機遷建支票跳票？請問蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長哪一位支持？

林家興進一步質疑，松山機場是我國國安、國防的重要樞紐，具備軍事、國際政治等多項功能，曾任國安會幕僚的吳怡農對此難道毫無所悉？民進黨從蔡英文到姚文智都多次跳票的政見，吳怡農為選立委老調重彈，有這款「國防專業」的立委候選人，國防部、外交部與交通部的專業官員豈不是要「望農興嘆」？

林家興提醒，民進黨台北市長落選人、前衛福部長陳時中對松山機場遷建案，曾指出「這是一個大問題，需要大家一起討論，在選舉時候突然拋出這類議題，坦白講是操作成分遠大於市政建設憧憬的成分來的大」，吳怡農再度提出松山機場遷建，難道不該先去拜訪陳時中，先喬好一個說法？

林家興指出，姚文智也曾提出「從機場運量、硬體建設、交通疏運等，民進黨都進行長期專業的研究，也提出各種配套方案，所以民進黨選前才會有『2020遷松機』的政策主張」，請問如今都2022年了，專業研究到哪裡去了？民眾送走了一個姚文智，又來一個吳怡農？

最後，林家興指出，吳怡農打著「國防專業」的人設、以「強化國家安全」為主軸參選立委，難道不知道松山機場的存在事涉國家安全？吳怡農稱2030年桃園機場第三跑道完成後就要遷建松山機場，原址改建公園，對媒體質疑政見可行性時，只會跳針「我們提出的政見是可行的」，但是對於既有的國安需求如何解決，卻毫無著墨，也沒有傾聽當地民眾的實際需求與各界想法就匆匆拋出政見。難道吳怡農以為松山機場遷建就像玩大富翁，用「改建卡」就可以馬上改成公園？有這款「國防專業」的立委，恐怕才是我國國家安全的最大危機。

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