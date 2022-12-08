恐嚇王鴻薇嫌落網　吳怡農喊話支持者：民主可以更少仇恨

▲吳怡農今天再度喊話乾淨選舉。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第3選區立委補選開打，國民黨參選人王鴻薇辦公室接到恐嚇電話，聲稱「再弄黑道就要開槍」並向北市警方報案，但民進黨前立委謝欣霓質疑自導自演。對此，民進黨參選人吳怡農8日上午受訪說，嚴厲譴責任何恐嚇行為，呼籲警方持續維護服務處周邊安全，並稱希望支持者認同「乾淨正向選舉」的方向，民主發展可以更少仇恨。

謝欣霓昨天透過臉書發文指，「若電話來自中國，就是羅老大；來自新竹，就是他們的黑道議長；來自苗栗，就是他們的縣長；最後，若來自中山區，就是他自己的同事」，文末狠酸「既然都自己人，為什麼還要報案？」不過，台北市警察局信義分局說明，專案小組過濾可疑人士及電話後，鎖定一名65歲蔡男涉重嫌，後於晚間7時許在其高雄市三民區一帶住處查緝到案，與謝欣霓發文內容不符。

吳怡農今天上午舉行首場政見發表會，拋出松山機場遷建主張。針對媒體關注王鴻薇被恐嚇的時事議題，吳怡農說，這是非常嚴肅的事情，任何恐嚇都嚴厲譴責，可以有政治的競爭、意見的不合，但是任何暴力的方式都是不應該的，過去致電到王議員服務處恐嚇的這位先生，已經找到人了，讓人放心，呼籲警方「學長學姊們」能夠持續維護王議員服務處周邊的安全。

媒體追問，吳怡農是否要呼籲支持者，若以後再發生這樣的情形，不需要這樣去酸對方、增加雙方的仇恨值？吳說，從選舉第一天，他就堅持要一場乾淨而且正向的選舉，身邊很多朋友都期待台灣民主政治發展可以更理性、更少仇恨，可以放下對立、討論未來，希望支持者認同這個方向。