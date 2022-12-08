國教法修法　立委教團籲正視國教教學現場問題

▲全教總籲國教法修法應正視教育現場問題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

《國民教育法》修正草案目前正在立法院教育文化委員會審議，也是暌違6年後的大版本修法，全國教師工會總聯合會今（8日）與立委范雲等人召開記者會指出，國教法大修，暴增39條，但卻沒有正面處理「代理教師」、「黑心校規」、「學校行政」等問題，呼籲朝野審慎修法，關注國教現場問題。

全教總理事長侯俊良指出，目前高中校長是有出缺才舉辦校長遴選，而國中小學則有甄選與儲訓制度，導致一堆儲備主任與候用校長，因為學校沒出缺就一直在儲備或候用階段，還有一大部分支援教育局處工作，教育專業卻去做科員般的工作，是教育資源的浪費。他認為，國中小校長遴選與主任任用應比照《高級中等教育法》，免去甄選及儲訓的程序。

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立委范雲指出，這次行政院大修國教法，爆增39條，但仍未正面處理「代理教師」和「黑心校規」教育現場問題，她主張教師員額編制應逐年調升至合理員額數，專任員額控留比例提升至母法；此外，針對學校不當校規部分，教育部除了扣補助、減招處分外，也應該明訂罰則。

立委張廖萬堅、林宜瑾則關注「私校小聯考」亂象，張廖萬堅說，國中都已改成檢測學生基本學力的會考，但許多國小升國中卻要聯考，台中就有熱門私立國中，曾創下八千名國小畢業生報考，讓小四、小五就要開始補習，小學畢業就要擠升學窄門，是對教學正常化的最大諷刺，要求教育部應對私校招生提出具體改革方案。