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不滿中研院超譯「全國」定義　立委籲：院士應先取得我國籍

▲▼立委范雲質疑中研院新科院士具備新加坡籍，但新加坡不承認雙重國籍。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委范雲質疑中研院新科院士有新加坡籍，但新加坡不承認雙重國籍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新加坡並不承認雙重國籍，但民進黨籍立委范雲今（23日）在立法院質詢時指出，中研院上周公布其中一名新科院士竟是新加坡人，顯然和中研院院士需具備「我國籍」規定不符，批評中研院對「全國」定義超譯，依照這標準，李顯龍也可成為中研院院士，這顯然是制度問題，要求中研院對院士資格認定上，應該符合組織法對「全國學術界」規定，有疑義者應該取得中華民國籍。

立法院教委會今天審查中研院預算，范雲在質詢時表示，上周中研院公布三名新科院士，其中一名院士何德華為新加坡人，等於是新加坡籍，而新加坡不承認雙重國籍，等於何德華不具備我國籍，也不符合目前中研院院士需要具備「我國籍」的規定，而中研院對「全國」定義，只要1949年前在中國出生，或有一父或母具有我國籍，就視為具備中華民國國籍，依照這樣規定，新加坡總理李顯龍若學術成就卓著，是否也可以成為中研院院士。

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▲▼中研院長廖俊智。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院長廖俊智國籍認定要依法行政。（圖／記者許敏溶攝）

中研院長廖俊智則回應，這件事很複雜，中研院不是國籍法的認定單位，而是內政部，認定過程要依法行政，若有法令規範不清楚之處，應該透過立法機制來補足，而且院士的國籍問題，也是由院士選舉委員會討論決定，會將相關意見帶給委員會參考。

范雲進一步指出，新科院士都是優秀的學者，質詢不是針對個人，顯然這是現行制度問題，認為中研院對於「全國」定義超譯，才會出現這樣狀況，要求中研院對院士資格認定上，應該符合組織法對「全國學術界」規定，有疑義者應該取得中華民國籍，也希望下一屆院士選舉，要符合「名列國籍」的規定。

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