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民進黨提排黑修法　時代力量提2關鍵建議：有心排黑不用等到修法

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲民進黨九合一大敗，總統蔡英文請辭黨主席。（圖／總統府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗，立委何志偉將矛頭指向「黑道在核心」引起社會熱議，讓民進黨團5日提出修《公職人員選舉罷免法》增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事。對此，時代力量點出民進黨現在全面執政、掌握行政權等兩大關鍵，認為民進黨有心要選舉排黑的話，建議不用等到修法。

時代力量5日表示，民進黨目前在立法院絕對過半，掌握了法案排審和修法方向主導權，願意回應民意推出選罷法排黑條款，杜絕曾有「黑、金、槍、毒」前科者參選公職，時力黨團自然是樂見其成。

然而，民進黨2016年全面執政至今，許多政治承諾法案都是過去高喊支持，現在卻未能在立院三讀通過，如從集會遊行法、礦業法到吹哨者保護法等眾多法案都未能落實修法承諾，因此呼籲民進黨團說到做到，「避免又因接近選舉，影響修法期程，導致法案被拖到第十屆結束都還沒能通過。」

▲▼民進黨提排黑修法　時代力量提2要點建議：有心排黑不用等到修法。（圖／翻攝時代力量立法院黨團臉書）

▲時代力量提建議民進黨，有心排黑不用等到修法。（圖／翻攝時代力量立法院黨團臉書）

時代力量表示，現行組織犯罪防制條例已有相關規定，「犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人」，因此民進黨若有心要進行選舉排黑，「建議不用等到修法，民進黨現在既然都還全面執政，還掌握行政權，請立即清查目前組織犯罪防制條例第13條及第14條的執行情形，並確實依法落實，以利用現行法規起到即刻排黑的效果。」

據悉，民進黨立法院黨團5日舉行「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會，強調黨團要求全國大掃黑，全面肅槍、緝毒回應民怨，並提出將提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，明定「公職排黑條款」，除了現行賄選、貪汙不得參選之外，曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》經判刑確定者，就不能夠參選公職。

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民進黨2022九合一大選時代力量修法排黑黑道

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