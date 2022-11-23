范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

▲范雲曬出年輕時的照片，呼籲民眾支持18歲公民權。（圖／取自范雲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉倒數3天，除了地方公職人員選戰打得火熱，首次進行的18歲公民權修憲複決公投也是一大焦點，不少政治人物紛紛曬出自己18歲的青澀照，鼓勵民眾踴躍支持18歲公民權。民進黨立委范雲23日就在臉書秀出自己年輕時的照片，以「18歲，是我人生改變非常大的一年」為題，敘述當年參與學運、追求民主的經歷，指出「他們18歲想的，比我們以為的多很多」，呼籲大家為18歲公民挺身而出。

范雲回憶，18歲那年高中畢業，進入大學就讀，有天在椰林大道上，看到一群圍著光的人群，有人拿著麥克風、站在破舊的木箱上，演講的人，手上拿著的海報，畫的是箝制台大言論自由的流程圖，同學們輪番控訴大學的不義，慷慨激昂的熱情與條理分明的論述，「深深吸引了當年18歲的我。」

范雲提到，演講的盡頭，同學拿出吉他，演唱了〈美麗島〉，成長在戒嚴時代，受到黨國馴化教育的她，聽到這三個字，馬上聯想到小時候聽說的美麗島事件。接著，在她的大學生活中，她開始接觸到各式批判知識、論述，「我們討論、思辨，也開始將這些理想付諸於實踐。」她指出，椰林大道的傅鐘前，三不五時就有人辦說明會或演著行動劇，拿起擴音器在校門口演講，「我們在各個議題穿梭間，認真努力地操練著反抗的姿勢。」

范雲表示，「隔年的暑假，我見證了台灣衝破解嚴的時刻」，她加入了學生運動，也開啟一生的志業，追求民主不曾停歇，直到現在，她也還在為此努力。「我相信，18歲的公民們，值得擁有公民權，他們想的，比我們以為的多很多。」她呼籲，一起打破修憲複決的超高門檻，務必出門投票，見證這個憲政時刻。

而在此貼文底下也有不少網友分享自身經歷，「跟委員是同一屆，也同樣見證了衝破威權體制的這一切」、「同樣年代、同樣在校園肥皂箱上演講，推動校園民主，十幾歲看著美麗島創刊，很有同感」。