　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

▲▼范雲曬出年輕時的照片，呼籲支持18歲公民權。（圖／取自范雲臉書）

▲范雲曬出年輕時的照片，呼籲民眾支持18歲公民權。（圖／取自范雲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉倒數3天，除了地方公職人員選戰打得火熱，首次進行的18歲公民權修憲複決公投也是一大焦點，不少政治人物紛紛曬出自己18歲的青澀照，鼓勵民眾踴躍支持18歲公民權。民進黨立委范雲23日就在臉書秀出自己年輕時的照片，以「18歲，是我人生改變非常大的一年」為題，敘述當年參與學運、追求民主的經歷，指出「他們18歲想的，比我們以為的多很多」，呼籲大家為18歲公民挺身而出。

范雲回憶，18歲那年高中畢業，進入大學就讀，有天在椰林大道上，看到一群圍著光的人群，有人拿著麥克風、站在破舊的木箱上，演講的人，手上拿著的海報，畫的是箝制台大言論自由的流程圖，同學們輪番控訴大學的不義，慷慨激昂的熱情與條理分明的論述，「深深吸引了當年18歲的我。」

范雲提到，演講的盡頭，同學拿出吉他，演唱了〈美麗島〉，成長在戒嚴時代，受到黨國馴化教育的她，聽到這三個字，馬上聯想到小時候聽說的美麗島事件。接著，在她的大學生活中，她開始接觸到各式批判知識、論述，「我們討論、思辨，也開始將這些理想付諸於實踐。」她指出，椰林大道的傅鐘前，三不五時就有人辦說明會或演著行動劇，拿起擴音器在校門口演講，「我們在各個議題穿梭間，認真努力地操練著反抗的姿勢。」

范雲表示，「隔年的暑假，我見證了台灣衝破解嚴的時刻」，她加入了學生運動，也開啟一生的志業，追求民主不曾停歇，直到現在，她也還在為此努力。「我相信，18歲的公民們，值得擁有公民權，他們想的，比我們以為的多很多。」她呼籲，一起打破修憲複決的超高門檻，務必出門投票，見證這個憲政時刻。

而在此貼文底下也有不少網友分享自身經歷，「跟委員是同一屆，也同樣見證了衝破威權體制的這一切」、「同樣年代、同樣在校園肥皂箱上演講，推動校園民主，十幾歲看著美麗島創刊，很有同感」。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
綠營候選人宣傳車撞死女騎士　他緊急奔醫院關切
12／1領免費快篩　2類人「可拿5劑」
快訊／汪小菲被張蘭罵「你個慫蛋」！　停戰文秒刪了　
快訊／本土+17841、增31死　40多歲男家中猝死
汪小菲預告直播時間曝！喊燒床墊　「2天帶貨1549萬台幣」賺
快訊／台64重機男慘死　司機「未開燈」最新下場曝
快訊／候選人宣傳車撞死人！　女騎士身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又有音檔！　高虹安辦公室女主管「施壓助理」：鴻海300位法務支援

范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

林佳龍批新北市「四大皆空」　侯友宜：教育、藝術文化已完全不一樣

快訊／蔡英文喊話催票：最後總統任期「讓我更有力量」

嘆陳時中被抹黑「惡魔」與「色魔」　他曝3奧步：絕對有效

柯文哲稱余邦彥倒戈「選民風向變」　朱立倫否認：是對民進黨不滿

風雨中車掃民眾熱情不減　侯友宜：比四年前充滿更多感動與激情

空陸戰齊發！陳時中車掃拚人氣　推「12型人格」心理測驗

蕭美琴「清純嫩照」曝光　網一看驚喊：女神級的！意圖使人戀愛

陪蔡適應雨中拜票　林靜儀：下禮拜不要回來委員會了

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

又有音檔！　高虹安辦公室女主管「施壓助理」：鴻海300位法務支援

范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

林佳龍批新北市「四大皆空」　侯友宜：教育、藝術文化已完全不一樣

快訊／蔡英文喊話催票：最後總統任期「讓我更有力量」

嘆陳時中被抹黑「惡魔」與「色魔」　他曝3奧步：絕對有效

柯文哲稱余邦彥倒戈「選民風向變」　朱立倫否認：是對民進黨不滿

風雨中車掃民眾熱情不減　侯友宜：比四年前充滿更多感動與激情

空陸戰齊發！陳時中車掃拚人氣　推「12型人格」心理測驗

蕭美琴「清純嫩照」曝光　網一看驚喊：女神級的！意圖使人戀愛

陪蔡適應雨中拜票　林靜儀：下禮拜不要回來委員會了

又有音檔！　高虹安辦公室女主管「施壓助理」：鴻海300位法務支援

趁老公上班不在家！公公拿備用鑰匙突襲拜訪　她怒：要看我裸體？

為投票快篩陽不通報？王必勝：目前沒這狀況「估本周11萬例確診」

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

花2萬買掃地機器人「狗屎抹滿屋」…她氣炸退貨　眾人一面倒不挺

女管理員追50元停車費…惡男猛催油門拖行　還拿打火機燒手

范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

林佳龍批新北市「四大皆空」　侯友宜：教育、藝術文化已完全不一樣

快訊／蔡英文喊話催票：最後總統任期「讓我更有力量」

轎車衝進家具行撞歪柱子　1女自稱駕駛！監視器打臉

政治熱門新聞

快訊／新黨議員候選人「遭不明人士攻擊」　大量流血急送醫

呱吉淚投民進黨最邪惡派系　PTT鄉民傻眼

即／屏東縣3屆議員林玉花病逝　享年58歲

北市飲料店12／1起「禁一次性塑膠杯」

韓國瑜挺林耕仁　朱學恒嗆「貪」

柯志恩同台館長：高雄薪水比台北少1.5萬

國小活動中心要22億　網：台北大秘寶

昔匿名揪500女醫挺蔡英文　今她參選議員洩心聲

多圖／辣模為陳時中車掃助陣　嬌喊：阿北高票當選

音檔曝光！高虹安辦公室爆性平事件　女主管笑要受害者離職

陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指

九合一倒數72小時！　一圖看懂你該知道的3件事

黃雍琇質疑：柯志恩當選會怎霸凌？

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

更多熱門

相關新聞

蕭美琴「清純嫩照」曝光　網一看驚喊：意圖使人戀愛

蕭美琴「清純嫩照」曝光　網一看驚喊：意圖使人戀愛

選戰進入關鍵倒數催票階段，許多候選人皆曝光自己的「年輕照片」，呼籲大家支持18歲公民權。我國駐美代表蕭美琴23日也「跟風」，在臉書上曬出自己的高中畢業照；她表示，18歲那年很天真，但也很認真、熱情地開始接觸國際政治和社會政治正義議題，開啟了一條時而精彩時而崎嶇的熱血政治路。

他提十種要淘汰的候選人　勸：寧投林耕仁下架高虹安

他提十種要淘汰的候選人　勸：寧投林耕仁下架高虹安

抱怨也沒用　走進投票所才是關鍵

抱怨也沒用　走進投票所才是關鍵

不滿中研院超譯「全國」定義　立委籲：院士應先取得我國籍

不滿中研院超譯「全國」定義　立委籲：院士應先取得我國籍

不甩棄保情節　他點出：40歲以下選民成關鍵

不甩棄保情節　他點出：40歲以下選民成關鍵

關鍵字：

范雲18歲公民權投票民主

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面