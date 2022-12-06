民進黨提公職排黑　他酸「治標不治本」：最好有良民證才能選

▲民進黨立院黨團 召開「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉結束後，外界開始出現了批評民進黨「黑道治國」的聲音，為回應民意，民進黨團5日提出修《公職人員選舉罷免法》增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記為候選人。對此，資深媒體人黃揚明5日也在臉書發表看法，認為這種修法「治標不治本」，但還是樂意看到朝野立委為了這個法案競相加碼。

民進黨團提出的修法主張，意在排除具「黑、金、槍、毒」背景的參選人。黃揚明表示，自己舉雙手贊成這類型修法，但現在的選罷法若以特定罪刑而言，僅排除內亂及外患罪、貪污罪、刑法妨害投票罪（刑法142、144條）這三大項，若僅再加上民進黨團列出的5條法令，他認為還不夠，他舉例，就像這次高票當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，當初被判的是「詐欺罪」，即使按照民進黨團版本修法通過，蔡政宜還是可以繼續參選。

黃揚明提出，因此，可不可以再加上：殺人放火、擄人勒贖、恐嚇、重傷害、酒駕、詐欺、背信等各種罪刑，也列入不得參選公職的範圍，「最好，讓公職人員選舉變成只有持有良民證的民眾才可以參選好了。」

此外，黃揚明指出，既然民進黨黨內規章已經有相關規範，為什麼民進黨2016年2月起就在國會過半，直到現在才想到要修法，「難道在這次選舉之前，公職排黑都不重要嗎？」他表示，更何況「上有政策下有對策」，當這些有前科的公職人員因修法而無法參選，「難道不會推派妻子、兒女等代理人嗎？」他直言，這種修法其實還是「治標不治本」，但他樂意看到朝野立委為了這個法案競相加碼，期待法案後續發展。