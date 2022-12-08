電動自行車新法上路　警環監聯合稽查137車

▲善化警分局會同交通警察大隊、環保局及麻豆監理站聯手出擊，展現執法力度與強度，改善微型電動二輪車違規情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

微型電動二輪車自11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元；已上路的舊車，則有2年緩衝期，善化警分局會同交通警察大隊、環保局及麻豆監理站聯手出擊，選定新市區中興街、民族路及復興路段「環警監聯合稽查」，展現執法力度與強度，改善微型電動二輪車違規情形。

善化分局指出，此次修法除須納牌管理及強制投保外，相關違規亦有新修規定，如須年滿14歲始可騎乘、違規行為警察可以逕行舉發、部分牌照違規除依法舉發外，並當場移置保管。

慢車酒駕或毒駕則提升罰鍰，違反將處1200元以上，2400元以下罰鍰；拒測者處4800元罰鍰，車輛並當場移置保管；若酒測值超過0.25mg/l，再依刑法公共危險罪送辦。

善化分局於12月7日執行聯合稽查勤務，攔查各式車輛137輛，取締微型電動二輪車重要設備變更4件、無適格駕照3件、車輛設備規格不符2件、擅自變更電子設備6件、沒入拼裝車3件；另開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛31件，通報環保局召回檢測13件，限期實施複檢。

善化分局長劉怡宗特別呼籲，若微型電動二輪車未經審驗合格，甚至擅自改裝馬達、電池等零組件，致時速超過每小時25公里，且重量含電池超過60公斤法定上限，將認定為拼裝車，將依法舉發，並沒入銷毀，民眾切勿隨意改裝。