電動自行車掛牌　車主愁「找不齊文件」！審查不合格率破一成

▲微型電動二輪車（舊稱為電動自行車）11月30日起掛牌納管，未掛牌將罰1200到3600元。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

微型電動二輪車（舊稱為電動自行車）11月30日起掛牌納管，新車須登記申領牌照、行照，且需收取相關規費450元，未掛牌將罰1200到3600元。立委李昆澤質疑，電動二輪車車主多是移工或長輩，掛牌程序卻相當繁雜，開放申請，前三日舊車不合格率高達12％，違規項目以來歷憑證為最大宗。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材列席報告。據統計，微型電動二輪車使用中共45萬輛、全台共65萬輛，現行已上路45萬輛舊車有2年緩衝期可補申請掛牌。

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立委李昆澤表示，微型電動二輪車掛牌程序至少四步驟，包括準備車輛來歷證明、出口證明或海關進口完稅證明；14間保險公司可投保，保險自領牌日起生效；投保後至監理機關或申請到點服務進行車輛查核，若有違規改正後可領牌；掛牌完成，保險起算。

李昆澤指出，目前掛牌辦理情形需加強，11月30日到12月2日掛牌1778件（含1622件舊車），不合格201件，不合格項目包括來歷憑證67％，137件、改車（如速限、燈光）23％，48件，前三日舊車不合格比例達12％。

李昆澤表示，民眾反應因年代久遠，車輛來歷證明早已遺失，投保掛牌之間還有空窗期，因投保後須完成掛牌，保險才會生效，但車輛仍能上路，因此這期間若發生事故，保險無法給付。另外考量到電動二輪車續航力不足，監理站路途若較為遙遠，可能移動也有困難。

王國材則表示，交通部將彈性調整，針對偏遠地區個案處理，不一定要滿30輛才可申請「到點服務」，將因地制宜進行。