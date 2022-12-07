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微型電動二輪車新法上路！花蓮警監首日聯合稽查　取締違規27件

▲▼配合新法上路，花蓮縣警局聯合監理站，對各項違規加強稽查取締，首日共取締27件。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼配合新法上路，花蓮縣警局聯合監理站，對各項違規加強稽查取締，首日共取締27件。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

微型電動二輪車11月30日新法上路，花蓮縣警察局配合花蓮監理站實施聯合稽查勤務，針對「酒駕」、「駕駛人年齡未滿14歲」、「未戴安全帽」、「乘坐人數超過規定數額」、「未經審驗合格行駛」及「擅自變更電子控制裝置」等各項違規加強稽查取締，首日共取締27件。

近年來隨著微型電動二輪車的普及，且無需考駕照、無駕駛年齡限制，微型電動二輪車已成為在台移工、學生族群、短途代步的首選交通工具，又因未掛領牌照（無投保），不易遭取締，故時有闖紅燈、超速、改裝、未戴安全帽等違規情事，進而衍生事故發生，並於事故後因無保障導致求償無門。根據縣警察局統計，花蓮去年總計發生404件微型電動二輪車交通事故，今年1月至11月30日止已發生268件微型電動二輪車交通事故，新法上路積極管理刻不容緩。

▲▼配合新法上路，花蓮縣警局聯合監理站，對各項違規加強稽查取締，首日共取締27件。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

為保障用路人安全與權益，新法增訂微型電動二輪車如有未依規定領用牌照行駛、使用偽造或變造牌照，或是未懸掛牌照等狀況，處1200元以上、3600元以下罰鍰（新法修正施行前，已檢測及形式審驗合格、粘貼審驗合格標章的電動二輪車，應在新法施行後2年內依規定領用、懸掛牌照），警方亦針對原先微型電動二輪車易違規項目，如未戴安全帽、雙載等加強取締，以確保民眾行車安全。

花蓮縣警察局呼籲，民眾切勿任意改裝微型電動二輪車輛規格或擅自調高行駛速度，警方將不定時運用測速儀器加強測照執法，如發現時速超過27.5公里以上者，即視同變更電子控制裝置，將連同超速違規一併開罰，並呼籲騎乘微型電動二輪車時務必遵守道路交通安全規則，以免受罰或發生事故。

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