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移工買車還得雇主同意　立委轟「被當奴工！」公總急找替代方案

▲桃園市七旬黃姓婦人今天上午騎乘電動自行車誤闖國三龍潭交流道，龍潭警分局員警接獲報案後協助將電動機車引導回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今年1到8月微型電動二輪車事故死亡人數為33人，為降低事故率，交通部公路總局將納管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

微型電動二輪車（舊稱為電動自行車）11月30日起掛牌納管，新車須登記申領牌照、行照，且需收取相關規費450元，未掛牌將罰1200到3600元。立委邱顯智指出，交通部公路總局要求外籍藍領移工登記微型電動二輪車應檢附雇主同意書，此規定顯然違法且歧視。

交通部規定，11月30日起微型電動二輪車新車須掛牌照上路，未掛牌可罰1200到3600元、禁止行駛、移置保管車輛，11月30日前已購買且上路舊車，則將有2年緩衝期，須在113年11月30日前補掛車牌和投保強制險，否則113年12月1日起將開罰。

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新制也規定，11月30日起，年滿14歲才可騎乘微型電動二輪車，否則也可罰1000到1200元。此外，微型電動二輪車掛牌後也將強制投保強制險，未投保可開罰750元到1500元。

邱顯智則指出，民國83年曾經有一個函釋，認為「外籍勞工申領牌照作業，比照一般外僑購車，惟居留證之住址為服務單位地址，且其生活所需均由雇主提供並管理，故請檢附雇主同意書」。

邱顯智表示，公總目前的管理邏輯，也是從這個函釋出發：既然申請牌照就要雇主同意書，那申請微型電動二輪車，也要雇主同意書。他痛批，此規定違反法律保留原則，且讓雇主有出具同意書的權力，只是表現了把藍領移工當作「需要被雇主管理的奴工」這種歧視而已。

公路總局表示，會有此規定是為了避免移工離開台灣以後，車輛的相關監理手續有人代辦處理，但不希望移工因此遭到不當對待，因此將研議是否由第三方的可信單位取代雇主，以達相關納管效果。

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