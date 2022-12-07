深夜改裝車「炸街」擾民　里港警、監、環聯手打擊

▲里港警方會同監理站、環保局執行稽查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



里港警分局為防制非法改裝噪音車妨害安寧，持續結合環保局、監理站等單位，在台3線路段執行「監、環、警聯合稽查」勤務，展現執法力度與強度，以主動攔停稽查方式，針對車輛噪音及改裝車體等違規行為，加以告發，避免改裝車輛聚集及噪音擾民情形。

民眾駕車出遊，隨著改裝技術及風氣日漸興盛，少數車主不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，驅車上路呼嘯而過，製造高倍噪音，以致民眾抱怨深夜有噪音車「炸街」，且高音量喇叭按鳴時，導致用路人駕車慌張而造成事故，讓噪音車儼然成為馬路上新興的公害。

里港警分局呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2,400元以上9,600元以下的罰鍰，並責令檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6,000元以上24,000元以下的罰鍰。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，將持續會同監理站、環保局針對噪音車經常出入處所，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，並機動編排測速照相及取締酒後駕車勤務，還給民眾舒適安寧的生活環境。