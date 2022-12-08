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雙12優惠快記下！超商限時「美式30元、拿鐵37元」　零食買1送1

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出限時3天「雙12咖啡優惠」。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

雙11沒買夠嗎？年底最大「雙12購物節」即將到來，就有超商祭出限時3天咖啡優惠，民眾最愛喝的美式、拿鐵各下殺30元、37元，且還有多款零食、飲料可享買1送1，趕快把握便宜囤貨。

萊爾富自有品牌「Hi-Life Original」吉祥物「嗨寶」將在12/12過5歲生日，剛好碰上雙12購物節，因此萊爾富祭出「與嗨寶同慶」一系列優惠，即日起至12/13前，門市多款零食、泡麵及鮮食下殺最低5折，還有指定茶飲、零食、生活用品買1送1。

萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取也推出咖啡優惠，12/12起至12/14止限時3天，「Hi Café特濃美式40杯」或「Hi Café特濃拿鐵33杯」皆只要1212元，換算下來美式只要30元、拿鐵37元。另外，12/12當天，只要在萊爾富線上購物平台單筆消費滿1212元，就送50元滿額購物券。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定7大咖啡飲品可享組合價1212元。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「歡慶雙十二」優惠，即日起至12/13止，共有7大咖啡飲品可享組合價1212元，品項為CITY CAFE大杯美式45杯、CITY CAFE大杯拿鐵32杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯、CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯、CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯。

世界盃足球賽正火熱開踢，7-11即日起至12/27前也有「零食博覽會」，引進多款異國代購零食，限時可享任選第2件10元優惠。另外，7-11 i預購即日起至12/12前可享全站免運，眾多品項有最低4折、買1送1等優惠；12/12起至12/16止，全電商平台包裹於7-11取件，領取包裹時可獲7元購物抵用券，可直接刷讀紙本條碼進行折抵，消費者亦可選擇結帳時報OP會員即可直接存入OPEN POINT APP（單筆最高可獲得5組）。

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