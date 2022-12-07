六福聯手王奶奶推年菜狂銷上千組　電視購物獨賣再送南港最強Buffet

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六福聯手王奶奶推年菜狂銷上千組　東森購物獨賣再送南港最強Buffet

王令麟最愛的媽媽味！東森攜手六福推出五星級年菜 經典傳承王奶奶手藝。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

消費中心／台北報導

還有一個多月就要過農曆新年，春節腳步近了，再加上疫情緩和、防疫放寬，提早搶訂飯店除夕圍爐的人不少，有部分訂位已幾近全滿，另有很多人選擇在家團聚，也開始準備預購年菜，而今年老饕必吃的搶手年菜，首推六福集團聯手王奶奶推出「六福傳承 五福臨門年菜組」，菜系橫跨滬菜、粵菜，食材用料高檔，一開賣即熱銷搶購上千組。

▲▼六福X王奶奶 聯手打造「六福經典傳承-五福臨門年菜組」菜系橫跨滬菜、粵菜，共5道菜，可供3_4人享用，每份2,980元。(圖／六福旅遊集團提供)

▲六福集團與王奶奶聯手打造「六福經典傳承-五福臨門年菜組」，菜系橫跨滬菜、粵菜，共5道菜，可供3_4人享用，每份2,980元。(圖／六福旅遊集團提供)

主打高檔食材的「六福傳承 五福臨門年菜組」，集結五道高CP值的冷凍年菜，不僅有暖心主廚Jesse傳承東森集團總裁王令麟母親「王奶奶」的拿手好菜，還有六福廚藝團隊傳頌六福客棧經典美味，像是「鮑魚芽白燉玉鳳」嚴選台東放山土雞、九孔鮑魚、豬大骨、新鮮鮑魚菇等頂級食材入饌，文火慢燉18小時，馥郁濃香的乳白色湯頭，每一口都齒頰留香。

「映月飄香蜜東坡」靈感來自於江南精緻菜品，為年節不可或缺的主菜，精選雲林快樂豬，加入純釀壺底蔭油、紅露酒與陳年紹興及珍貴中藥增添風味，再用砂鍋小火煨燉入味，Q軟肉質入口即化不膩，保留鹹香甜嫩的古早風味。

象徵年年有餘的「糖醋果香鱸魚」，嚴選純海水養殖肉質細嫩的鱸魚，以精心調配的酸甜醬汁襯出鱸魚的鮮甜；「紅露紹興浸鮮蝦」以川芎、枸杞、當歸、蔘鬚、紅棗等數十種中藥材，加入米酒及玉泉紹興酒浸漬60小時，讓精選的肥美鮮蝦吃起來酒香四溢。

年節主食「芋香臘味糯米」為六福主廚團隊研發的獨門秘方，嚴選東港櫻花蝦，加入香菇、紅蔥酥、醬油、蒜頭酥、白胡椒等美味食材下鍋炒爆香，再加上粒粒分明的在地台灣糯米一同蒸煮，口口Q彈的糯米與食材及櫻花蝦的鮮甜滋味相互交織，道道美味，只要簡單加熱，就能神還原飯店美味。

六福集團聯手王奶奶以高檔食材推出「六福傳承 五福臨門年菜組」（圖／東森購物提供）

▲六福集團聯手王奶奶以高檔食材推出「六福傳承 五福臨門年菜組」，共五道佳餚，即日起東森購物台獨家限量銷售。（圖／東森購物提供）

除夕圍爐是全家人團聚的重要日子，大年初一及初二回娘家也都會吃好料，不想忙裡忙外辛苦張羅，直接預購年菜最省時省力，一上市狂銷上千組的「六福傳承 五福臨門年菜組」，一次能嚐到六福客棧五星美味以及經典的總裁「媽媽味」，滿足饕客味蕾。想要搶先訂購品嚐及備貨的話，即日起東森購物台獨家限量銷售，尤其把握優惠最後倒數，原價10,600元，東森超值優惠價2,980元，再加碼贈送南港最強Buffet「台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳下午茶買一送一券」。

《六福經典傳承·五福臨門年菜組》12/8 (四)19:20 東森購物47台

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