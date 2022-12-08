能寄杯！超商「33元特大杯美式」連3天搶　加碼特大拿鐵40元有找

▲全家2大限時咖啡優惠快收。（圖／全家提供）

記者蕭筠／台北報導

繼續囤杯了！為迎戰雙12，全家宣布祭出限時3天「2大咖啡組合優惠」，最便宜單杯特大杯經典美式33元有找，經典拿鐵也只要花4個銅板就能爽喝，且開放寄杯、冷熱互換，上班族把握機會省荷包。

全家「雙12限定咖啡優惠」來了，12月10日至12月12日限定3天於APP隨買跨店祭出「Let’s Café特大杯經典美式15杯488元」、「Let’s Café特大杯經典拿鐵15杯588元」共2大組合優惠，換算下來每杯特大杯美式33元有找，特大杯拿鐵也不到40元，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，兌換期限至2023年6月30日，肯定要搶一波。

▲7-11指定7大咖啡飲品可享組合價1212元。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至12月13日也祭出「7大咖啡飲品組合價1212元喝」限時優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯美式45杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵32杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯」、「CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯」及「CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯」。

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