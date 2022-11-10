斥資近8千萬　雲林土庫「教師研習中心」落成啟用

▲土庫多功能教師研習中心落成典禮，由土庫國小學童舞龍及布袋戲表演揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提供雲林縣教師優質的專業成長環境，在越港國小設置多功能教師研習中心，剪綵啟用儀式中，雲林縣長張麗善指出，期許研習中心能與日前甫成立的智慧教育中心結合，激發老師們的教學能量，培養更多的雲林傑出人才。

雲林縣政府教育處長邱孝文指出，雲林縣教師研習中心位於斗六市，使用至今逾20年，除設備老舊之外，對沿海地區教師來說路程也較遠，縣長上任後希望能山海平衡，縣府因此選在土庫鎮越港國小設置第二座教師研習中心，這裡距離78線東西向快速道路很近，交通相當便利，是一座科技化的研習中心，亦可與斗六教師研習中心相輔相成。

▲土庫多功能教師研習中心二樓的大型會議廳可以容納220人一起共學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱孝文表示，土庫教師研習中心總工程經費為7931萬元，內部的規劃是以設備科技化、簡單操作化、運用多元化為原則，希望所有的老師來到這裡都很容易就能上手，未來這裡也會運用視訊科技，直接從這裡就可連線到每一所學校，任何研習都可通暢無阻，這就是科技化的運用，包含AI技術、師資的培育，都可以在這裡實踐。

雲林縣長張麗善表示，土庫鎮越港國小多功能教師研習中心不僅可提供教師進行研習活動及培訓計畫，中心裡先進的資訊科技設備設施，也能讓老師提升數位科技的技能，進而發揮在教學上，讓孩子更有競爭力。

土庫國小校長關勝周表示，多功能教師研習中心從2017年開始規劃，建築外觀融入既有校舍的格調，可以跟雲林縣智慧教育中心互相輝映，也可以跟土庫的社區共存共榮，內部規劃有3間小型、1間中型研習教室及1間大型會議廳。

關聖周指出，研習中心內的每一間會議室都能進行現場直播，可以強化專業對話功能，提升研習品質，深化學習的內涵，同時也選用日本進口的吸音板、歐洲進口的零甲醛系統板材及會呼吸的熱交換器，落實以人為本的理念，為老師們打造健康、多元、前瞻的研習環境，相信必能成為教育研究新基地，提升縣內老師的教學能力。

▲土庫多功能教師研習中心每一間會議室都能進行現場直播，可以強化專業對話功能，同時也選用日本進口的吸音板、歐洲進口的零甲醛系統板材及會呼吸的熱交換器，落實以人為本的理念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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