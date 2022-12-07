今天限定！麥當勞「買1送1」開刮了　冰炫風、蛋捲冰淇淋都有

▲麥當勞冰炫風。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！人氣速食品牌「麥當勞」今（7）日於APP祭出限時1天專屬活動，只要完成任務就有機會刮中「冰炫風買1送1」、「10元蛋捲冰淇淋」等共7大好康，把握機會搶刮一波。另，肯德基即日起至12月19日也有「6大夯品買1送1」，通通不能放過。

麥當勞今（7）日在APP推出「大雪食分」活動，只要完成任務就有機會刮中「OREO冰炫風買1送1」、「蛋捲冰淇淋買1送1」、「10元蛋捲冰淇淋」、「單點大蛋捲冰淇淋18元」、「單點麥香雞／麥香魚送38元中杯冷飲」及「買任一超值全餐送蛋捲冰淇淋」等共7大優惠，限時小確幸肯定要搶。

▲肯德基限時領優惠買爽吃指定品項買1送1。（圖／業者提供）

另，肯德基即日起至12月19日也祭出「6大夯品買1送1」，優惠品項有4塊上校雞塊、香酥脆薯、草苺起司冰淇淋大福、玉米濃湯、可樂以及LAVAZZA熱義式咖啡，通通可享買1送1，趕緊先收下優惠碼。

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