LINE「14款貼圖免費」快下載！爽用到2023年暑假

邁入歡慶氛圍濃厚的年末時節，各大美妝品牌都陸續推出聖誕限定系列，更有不少包裝精緻的聖誕禮盒，不管是買來送禮或拿來交換禮物都很適合。預算不高也別怕，有不少1,000元以內就能買到的聖誕禮盒，內容物實用又有高顏值，CP值超高，拿出來有面子又不心疼，就算自己買來收藏也很可以！