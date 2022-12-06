LINE「14款貼圖免費」快下載！爽用到2023年暑假

▲LINE可愛貼圖限時下載！（示意圖／記者劉維榛攝）
網搜小組／劉維榛報導
LINE再推3款免費貼圖，包括「LINE TV × 塔仔不正經」、「VOLVO 幸運星 Milu 的生活日常」與精品GUCCI限定貼圖，其中第2款與「兔gether迎新派對」還能爽用到暑假，插圖哏又萌又實用。另外，《ETtoday新聞雲》也另整理11款可愛貼圖，大家快來一鍵下載吧！
LINE TV × 塔仔不正經｜下載請點
下載期限：2022/1/4，90天
GUCCI 期間限定貼圖｜下載請點
下載期限：2023/1/5，90天
VOLVO 幸運星 Milu 的生活日｜下載請點
下載期限：2023/1/5，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）
DIOR 官方限定貼圖｜下載請點
下載期限：2022/12/8，90天
Vespa × 馬來貘LAIMO｜下載請點
下載期限：2022/12/29，180天
LINE SHOPPING MALL × 1G｜下載請點
下載期限：2022/12/31，90天
LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們｜下載請點
下載期限：2022/12/28，90天
台北捷運 捷米JAMIE｜下載請點
下載期限：2022/12/29，90天
寵物好事多與毛博事夥伴日常｜下載請點
下載期限：2022/12/29，180天
LINE GAME 10週年超級感謝祭｜下載請點
下載期限：2022/12/22，90天
職場小日子 × 科林研發｜下載請點
下載期限：2022/12/22，180天
FENDI 假日系列貼圖｜下載請點
下載期限：2022/12/22，180天
咖啡大小事（日常篇）｜下載請點
下載期限：2022/12/22，180天
兔gether迎新派對｜下載請點
下載期限：2023/2/20，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）
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