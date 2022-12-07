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小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

小一女兒國文考43分 　醫生爸收到考卷：驚呆了。（圖／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書）

▲顏俊宇分享女兒的國文考卷。（點圖可放大／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

經常發文分享親子互動的兒童感染科醫師顏俊宇，他直呼，收到女兒考43分的國語考試卷，「驚呆了」、「震撼教育」。結果他跑了兩家書局要買試題卷，「得到第二個震驚」。

顏俊宇6日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書說，平常都是她在看女兒功課，考試前都會幫她複習，目前國語是到翰林第一冊，已開始學寫很多國字；這次考前有幫她複習課文、確認會寫生字的狀態，結果整個大滑鐵盧，她還說考卷寫不完。

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顏俊宇表示，檢討一下考試卷，發現出現很多女兒沒看過的題型，所以她搞不懂，也不夠熟練，前面卡住寫太慢，後面題目就來不及寫，「現在的小一生也不簡單，題目感覺比我以前還要複雜，比較靈活。」

顏俊宇指出，決定去書局買試題卷給女兒練習一下，以便了解題目出題模式，結果跑了兩家書局，得到第二個震驚，「各國小評量試卷都已經回收，實體店面買不到，超級shock。」

▼顏俊宇認為，現在的小一生也不簡單。（示意圖）

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照）

老闆對顏俊宇說，「期中考左右，相關的評量、試卷，出版社就會回收，另外也需要提早預訂，有些書店不一定會有。這些評量都是會先發學校，再來特定補習班，接著才會是書局。」

顏俊宇直呼，整個學到一課，只好先把下學期訂下來，雖然知道國小成績和以後無關，但感覺準備工作也是父母的責任，「所以我也有錯」；還好女兒不在意這成績，說還有人20幾分，心整個放很寬。

顏俊宇表示，不過，他也在想假如之後女兒持續成績不好，他們家長心力又不足的話，是不是送安親班比較快，「題外話，我在蝦皮訂完評量後，老婆說：『假如有試題卷可以練習還不行，乾脆放飛好了，就是不適合唸書⋯』。」

對此，許多家長留言，「沒關係啦，我家小一生也是這樣，這樣學期末才會領到進步獎」、「原來我們家哥哥不孤單，謝謝你大方地放上考卷」、「我也覺得現在的小一生不簡單，小肌肉都還沒有完全發育好，就要寫國字了⋯我家妹妹常常邊寫邊哭。」

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