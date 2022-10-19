各種感冒病毒襲小孩！發燒、爆痰2周　醫：災情慘重

▲最近許多小孩都感冒。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

本土新冠疫情仍在高原期，不過，兒童感染科醫師顏俊宇表示，最近全台小孩接受RSV病毒、鼻病毒⋯各式感冒病毒洗禮，可說是災情慘重，很多小朋友反覆發燒1-2周、爆痰2周，甚至呼吸「咻咻喘」。他也提醒，A型流感也正悄悄蓄勢待發，而且比B型流感更容易引發肺炎的重症，大家一起把流感疫苗打好打滿吧。

顏俊宇近日「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書說，他的診所也因此轉診不少小孩到大醫院後續治療，還好這些小孩都順利康復；有爸爸媽媽還開玩笑跟他說，「新冠確診，小孩都還沒那麼嚴重，怎麼會這樣？」

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顏俊宇指出，可見這波感冒病毒疫情真的是也折磨不少爸爸媽媽，但屋漏偏逢連夜雨，A型流感也正悄悄蓄勢待發，根據疾管局監測，社區已驗出不少A型流感，A型流感會造成高燒、呼吸道症狀嚴重，而且比B型流感更容易引發肺炎的重症，所以需要更嚴加防範！大家一起把流感疫苗打好打滿吧。

▼顏俊宇呼籲接種流感疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



林口長庚醫院副院長邱政洵醫師指出，RSV是單股的RNA病毒，好發於秋季至春季，台灣位處亞熱帶，四季溫度分界不顯著，所以一年四季都會出現；此病毒主要藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約為2-8天，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

RSV初期症狀與感冒類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、餵食困難、肺部痰液增加，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。由於嬰幼兒的呼吸道相對狹小，因此易因為增多的痰液，造成小氣道阻塞，而發生呼吸急促、呼吸窘迫，甚至出現發紺或呼吸暫停。呼吸道融合病毒感染尚無特效療法，治療通常以支持性療法為主，包括氧氣給予、化痰等。

鼻病毒是孩童一般呼吸道感染常見的病毒，除了有流鼻水、鼻塞、咳嗽之外，還有人會出現發燒，本身有氣喘的患者，若感染鼻病毒也可能會加重氣喘發作的嚴重性。