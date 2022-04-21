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兒科醫：會給6歲女兒打新冠疫苗　理由「5好2壞」一次看

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲ACIP專家會議拍板通過莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童。（圖／CFP）

記者張乃文／綜合報導

ACIP專家會議拍板通過「莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，接種半劑量，兩劑間隔延長為12週。」不過，不少家長對於要不要讓孩子施打新冠疫苗，都一致期盼資訊及利弊能更清楚再決定。而兒科醫師本人則分享，自己家中也有位滿6歲的女兒，要不要讓她打疫苗家裡同樣意見分歧，但分析各種情況後，他最終決定會讓女兒接種。

疫情嚴重，國內兒童疫苗施打與否各有說法。兒童感染科醫師顏俊宇分享，家中的女兒正好滿6歲，對於要不要讓她接種，家裡意見同樣各種分歧。醫師表示，不只患者家長詢問，就連親朋好友也想知道，究竟該不該打？而他身為兒科醫師也坦言「陷入膠著。」

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不過，顏俊宇也自行理性分析，有關小孩施打莫德納或輝瑞疫苗的好處：
1.研究指出可以增強小孩子對COVID-19免疫力，減少得病機會。
2.可減少住院率、重症發生及死亡率，尤其完成兩劑疫苗注射後，效果更顯著。且6至11歲小孩感染雖大部份都是無症狀或輕症，但若合併肥胖、慢性肺部疾病、先天性心臟病、癲癇、神經學疾病或自體免疫疾病，重症的機率較高。
3.有效預防兒童感染新冠2至6週後產生的「兒童多器官發炎症候群」，臨床症狀類似川崎氏症（MIS-C)，會產生腸胃道症狀、皮黏膜症狀，甚至影響心臟及冠狀動脈，而整體發生率約為「萬分之2-3」。
4.對整體公衛角度來說，可減少COVID-19病毒傳播，並降低病毒在不同人之間突變的機會。
5.減少確診後居家隔離、停課、父母停班。

但令人猶豫的疫苗副作用也同樣須納入考慮，醫師認為，疫苗是安全的，但還是會出現輕微至中度的副作用（如：注射部位疼痛、淋巴結腫大壓痛、發燒、頭痛、噁心），約2至3天、少數到一週，相較之下，莫德納副作用發生率也比輝瑞的比例更高，但這仍需後續更多研究比較。醫師推測，可能也和劑量較高有關，同時也因為這樣才能產生足夠抗體。

另外，先前青少年施打時，讓不少家長聞之喪膽的心肌炎，目前研究指出發生機率極低，又以「5至11歲的發生機率比12至15歲的更低」。顏俊宇提到，注射疫苗產生的心肌炎，也比較好治癒，「反而真的得到新冠後產生心肌炎還更難纏。」

在這5好2壞的利弊分析下，醫師最終仍決定「我會讓女兒打疫苗，因為副作用是較短期的，但假如得病變重症，後果是無法承受的。」

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